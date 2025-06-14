U士多優惠｜U士多6月全線限時劈價！　可口可樂$3一罐+日韓零食$5起【附必買推介】

【U士多優惠】U士多（U Select）由即日起至6月26日推出全線限時優惠，多款飲品、零食、麵食勁減。當中最抵買是可口可樂8罐裝，僅售$24，平均$3一罐！此外，還有大量$10有找的零食飲品及日韓直送美食。以下整理出必買清單及優惠攻略！

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U士多優惠｜6月掃貨攻略

全線15間分店（康怡分店除外，因6月16日起裝修）同步推出限時優惠，部分商品需購買任何產品才可享加購價。建議一次過買夠$50，順便加購可口可樂8罐裝，慳到笑！

U士多優惠｜清香正宗超抵綠茶

茶飲控必搶！日本便利店熱賣伊藤園綠茶系列，嚴選100%日本產新鮮茶葉，無香料、無調味，保留最純正茶香！即日起至6月19日，限時特價：伊藤園綠茶/濃味綠茶/玄米茶500mL 每支$5.5！原箱購買，慳得更多！

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U士多優惠｜韓國直送美食

韓式美食迷必試！八道牛骨湯麵（5包裝）$20/袋（平均 $4/包），超濃郁牛骨白湯，還原餐廳味道！廣川紫菜（9包裝）$14.9/袋（平均 $1.65/包），大份量獨立包裝，超抵掃貨！優惠期至6月19日，記得搶購！

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U士多優惠｜返工返學必掃小食

6月26日前，小食及飲品通通特價！利是Ritz原味餅乾（3筒盒裝）$13.9/盒；Arnott’s雅樂思迷你朱古力曲奇 / 芝士脆餅（6包獨立裝）$14.5/包 ；阿華田麥芽夾心餅（12件裝）$14.9/件；超力銀絲米粉（4件家庭裝）$9.9/件；韓國不倒翁芝士拉麵（4包裝）$22.9/包，芝士控必試！

U士多優惠｜解暑飲品 & 超值可口可樂加購

飲品方面，津路烏龍茶同寶礦力水特500mL每支$5，運動後補水一流；道地生豆乳同極品烏龍奶茶1L裝每支$7.9，前者高蛋白質適合健身人士，後者茶奶平衡超滿足；Vico Fresh天然椰青水或斑斕椰青水1L裝$13.9，越南直送清爽解暑；只要買滿$50，即可以$24加購可口可樂330mL 8罐裝，平均每罐$3，超值！

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