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空中驚魂｜印度航空156人客機泰國布吉起飛2小時　接「炸彈威脅」急返航

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 15 分鐘前

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【恐嚇/炸彈驚魂/紙條】印度航空今日（13日）一架從泰國布吉國際機場飛往新德里的客機，起飛不久收到炸彈恐嚇，有空姐在機上洗手間發現炸彈威脅字條而緊急返航。繼印度航空昨日（12日）發生空難事件後，事件引起高度關注。

綜合泰國媒體報道，印度航空AI379客機載有156名乘客，在當地時間早上9時半起飛不久，有空中服務員在機艙廁所內發現一張寫有炸彈威脅內容的字條：

「F… you all bomb」

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隨即通知機長，從航班追蹤數據可見，班機起飛後在空中盤旋數圈，隨後於當地時間上午10時35分決定返航，並於11時37分安全降落布吉機場，所有乘客順利疏散。目前機場安全人員正對飛機進行全面檢查，在機上未有發現任何炸彈，當局繼續調查追查威脅來源。

事件發生在印度航空於昨日（12日）發生空難後的翌日，時機格外敏感。泰國當局已加強機場安檢措施，並將此案列為重大安全事件處理。航空公司方面表示，將全力配合調查，確保旅客安全。

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