甲狀腺癌｜44歲愛妻號男星驚患癌　結婚10年太太3度流產　憶失胎之痛：一生難釋懷

【癌症／陳泰賢／甲狀腺癌／流產】波折不斷！韓國44歲知名男星陳泰賢，與同為明星的妻子朴詩恩結婚10年，多年來積極求子卻3度流產，雖兩人如今領養了2名女兒，但仍坦言喪子之痛將永遠無法忘懷。本月他於社交平台公布患上甲狀腺癌消息，透露自己於去年確診患上早期甲狀腺癌，強調自己將會積極樂觀地對抗癌症。

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南韓44歲演員陳泰賢於今月7日在Instagram公開患病消息，指自己於去年四月與妻子一同進行健康檢查，驚揭患上甲狀腺癌。雖然腫瘤發現得較早且體積較小，但醫生建議需要在轉移前盡快接受手術切除，目前預計將於6月中旬接受手術，又強調將會於術前好好安排拍攝行程、海外行程、馬拉松比賽等，避免過度勞累，積極與癌症抗爭，手術後小休過後將會繼續錄節目，對演藝事業十分認真。

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目前與妻子到紐約展開結婚10周年的紀念旅行的他，仍會每日於社交平台更新與妻子行程，更多次向妻子告白，笑指「妻子是我的電池。她幫我充電，讓我能夠行動。」又表示即將結束旅程返回日常，看上去精力充沛。

癌症殺手｜婚後10年積極求子 3度流產成最大遺撼

據了解，陳泰賢曾演出《天使的誘惑》、《南瓜花純情》、《女婿們的戰爭》等逾30部韓劇，與妻子朴詩恩因韓劇《南瓜花純情》結緣，兩人婚後一直非常恩愛，陳泰賢更一直被人稱為「愛妻號」。

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兩人婚後一直積極求子，無奈婚後10年兩人經歷過3次流產。2021年朴詩恩曾成功懷孕，惟2022年預產期前22天時，卻突然被告知胎兒無心跳，陳泰賢坦言心情至今仍無法忘懷，坦言將「永遠不會被抹去」。為彌補遺憾，兩人先後於2019年領養當時已成年的女大學生「詩妍」，之後亦有收養一名女兒，重組完整家庭。

同場加映｜甲狀腺癌5大常見徵狀

甲狀腺癌的早期徵狀並不明顯，容易令人忽略或以為是其他疾病，當中較常見的徵狀包括：

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同場加映｜甲狀腺癌6大常見成因

甲狀腺癌的成因至今仍不明，醫學界推測有可能與以下因素有關：

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資料來源：Instagram@taihyun_zin

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