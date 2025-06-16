火災意外｜化學堂倒灑酒精起火6名中學生燒傷　16歲少女重傷需植皮3次

【火災／化學實驗／燒傷／植皮】東莞市水霖實驗學校於本年5月19日的中三化學實驗堂上，發生一宗起火意外，造成6名學生燒傷。經調查後發現，事發前老師指派學生分發酒精，過程中部分酒精外灑，有學生玩打火機時不慎引發火勢，至今尚有2名傷勢較嚴重的學生需留院治療。

據《南方都市報》報道，東莞市水霖實驗學校於5月19日上午為準備中考，安排40多名中三學生於化學實驗室進行燃燒實驗。期間教師讓兩名學生以容器盛裝酒精分發至各組酒精燈，因初期容器內酒精較滿，部分酒精在分發過程中不慎灑落實驗桌。有學生以抹布擦拭桌上酒精時，另一學生玩弄打火機點燃了擦拭過的實驗桌，火勢瞬間蔓延至正在分發的酒精容器，導致6名學生遭受不同程度燒傷。

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16歲的瑤瑤是傷勢最嚴重的傷者之一。其父親張先生表示，女兒見面時驚恐詢問：「爸爸，為什麽這種事情會發生在我身上？」當時她臉部被紗布包裹，耳朵和前額皮膚均燒傷，近日接受了第3次植皮手術，需要取出頭皮，移植至腋下周邊位置，目前右臂仍呈焦黑狀態。

病歷顯示，瑤瑤右側上肢二度燒傷；全身20%至29%體表面積燒傷；軀幹、面部、頭部、頸部及左手腕與手掌均呈二度燒傷。

6月11日校方負責人表示，事發後，3名化學老師按照危險化學品安全事故應急預案疏散學生，並以滅火器在一分鐘內將火撲滅，隨即將傷者送醫，同時向學校領導匯報並通知學生家長。醫療診斷顯示，6名學生分別有不同部位與程度的傷勢，其中3人傷勢較輕，另3人構成二度燒傷，傷勢較重。5月22日經家長同意，將3名傷勢較重的學生轉院至廣州中山大學附屬第一醫院治療。目前3名輕傷學生已康復返校；重傷學生中1人出院返校，仍有2人仍在廣州的醫院接受治療。

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針對家長質疑安全疏失，塘廈鎮教管中心調查指出，該校實驗室雖配備完整噴灑設備與消防設施，但存在管理缺失：教師未充分準備即倉促進行實驗，且違規取用實驗藥品，將整桶酒精帶入實驗室；現場亦未及時發現酒精外灑，以及學生違規使用打火機。教管中心已對該校發出《整改通知書》和《督辦函》，並將該事件向全鎮通報，責令深刻反思，限期整改存在問題。

張先生已向校方提出賠償要求，並關切女兒能否參加月底中考。校方回應，凡經境內正規醫院醫囑明確的治療方案，均會負擔醫療費用，至於賠償事宜持續與家屬協商。關於中考安排，3名輕傷學生可正常應試，另3名重傷學生在鎮教育部門協助下正擬定應變方案。

同場加映｜燒傷處理6步驟

據本港醫療輔助隊資料指萬一不幸遇到燒傷或燙傷，切勿弄破水泡、切勿在傷處塗上任何化學藥物、切勿冰敷傷處、切勿將黏附傷處的焦衣碎塊撕走，以及切勿面向傷處咳嗽或說話。同時，亦有以下6大處理方法︰

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