  • 27°C

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

女神配對計劃︱《東張西望》鄧凱文要求周嘉全再向李芷晴表白 被女神派好人牌製造二次傷害

熱話

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

分享：

分享：

熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

《東張西望》鄧凱文要求再表白令周嘉全與李芷晴尷尬。

【女神配對計劃 / 李芷晴 / 周嘉全 /  鄧凱文 / 東張西望】TVB真人騷《女神配對計劃》成熱話，當中曾展望（GM）向傾心已久的葉蒨文（Sophie）剖白後，獲女神給予追求機會。

可是另一位同屬TVB藝人的周嘉全卻沒那麼好運，在《女神配對計劃》自揭暗戀李芷晴（Stephanie）已7年後，卻未能獲女神歡心，李芷晴派檸檬表示：「因為我哋都幾friend，係有少少friend zone咗。」

女神配對計劃︱李芷晴拒絕周嘉全被批太絕情　同班同學揭女神Step私下真實人品

點擊圖片放大
+4
+3

女神配對計劃︱李芷晴眼泛淚光再派「好人牌」

在首集《女神配對計劃》錄影完畢後，《東張西望》主持鄧凱文（Eris）即場採訪周嘉全及李芷晴，可是二人表現顯得有點尷尬，周嘉全無奈地稱︰「再講多次，我係相信佢做嘅選擇……唉！我都唔知點講好！」

此時，李芷晴眼泛淚光稱：「我唔知呢個感受係咩嚟！」並無奈稱對方是很好的朋友、很好的傾訴對象，說︰「無論係咩關係都好，我都好珍惜呢個人。」

點擊圖片放大
+4
+3

女神配對計劃︱鄧凱文「強制」周嘉全再表白

周嘉全坦言，要在節目公開表白很大壓力，稱：「喺呢個壓力之下，我都敢於承認，你就可以睇得出佢（李芷晴）真人有幾好。」其後主持著周嘉全再次表白，令到李芷晴不知所措。

可是，主持鄧凱文卻起哄表示要周嘉全第二次表白，即時李芷晴明顯不知所措。

點擊圖片放大
+18
+17

女神配對計劃︱網民批《東張西望》製造第二次傷害

周嘉全也只好稱︰「我可以好幸定咁講，我係節目上講嘅嘢，對佢欣賞、鍾意，應承以後嘅時間、心機都希望俾晒佢，我覺得係完全真實。」

於是李芷晴再派檸檬，表示一切來得太突然，婉轉地稱：「我無向呢個方向諗過，我嘗試喺呢個方向諗諗先。」

節目播出後，不少網民紛紛批評《東張西望》此舉令李芷晴陷尷尬處境，同時殘忍地再在周嘉全傷口上灑鹽，做成第二次傷害。

點擊圖片放大
+16
+15

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
超高齡孕媽｜58歲陳麗麗高齡求子曾自我質疑　黃澤鋒成精神支柱：兩個人一條心點都撐到尾

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

李芷晴 鄧凱文 娛樂人物職業 演員 網絡熱話 綜藝節目 香港小姐

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

印度航空空難︱印度航空客機墜毀 242乘員僅1人奇蹟生還　座位成惟一倖存關鍵
印度航空空難︱印度航空客機墜毀 242乘員僅1人奇蹟生還　座位成惟一倖存關鍵
驚人變化｜《命中注定我愛你》CP時隔17年震撼合體　46歲陳喬恩遭疑醫美過度網民直呼：你邊位？
驚人變化｜《命中注定我愛你》CP時隔17年震撼合體　46歲陳喬恩遭疑醫美過度網民直呼：你邊位？
梁洛施馬浴柯戀情︱梁洛施不避嫌曬幸福　高調與馬浴柯手拖手甜笑行街
梁洛施馬浴柯戀情︱梁洛施不避嫌曬幸福　高調與馬浴柯手拖手甜笑行街
急症室最長等候時間（06月13日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月13日 時間16:05）
印度航空空難︱印裔醫生爸爸獨自倫敦打拼6年　原定接妻兒赴英展新生活　機上全家福成最後合影
印度航空空難︱印裔醫生爸爸獨自倫敦打拼6年　原定接妻兒赴英展新生活　機上全家福成最後合影