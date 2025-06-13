女神配對計劃︱《東張西望》鄧凱文要求周嘉全再向李芷晴表白 被女神派好人牌製造二次傷害

【女神配對計劃 / 李芷晴 / 周嘉全 / 鄧凱文 / 東張西望】TVB真人騷《女神配對計劃》成熱話，當中曾展望（GM）向傾心已久的葉蒨文（Sophie）剖白後，獲女神給予追求機會。

可是另一位同屬TVB藝人的周嘉全卻沒那麼好運，在《女神配對計劃》自揭暗戀李芷晴（Stephanie）已7年後，卻未能獲女神歡心，李芷晴派檸檬表示：「因為我哋都幾friend，係有少少friend zone咗。」

女神配對計劃︱李芷晴拒絕周嘉全被批太絕情 同班同學揭女神Step私下真實人品

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女神配對計劃︱李芷晴眼泛淚光再派「好人牌」

在首集《女神配對計劃》錄影完畢後，《東張西望》主持鄧凱文（Eris）即場採訪周嘉全及李芷晴，可是二人表現顯得有點尷尬，周嘉全無奈地稱︰「再講多次，我係相信佢做嘅選擇……唉！我都唔知點講好！」

此時，李芷晴眼泛淚光稱：「我唔知呢個感受係咩嚟！」並無奈稱對方是很好的朋友、很好的傾訴對象，說︰「無論係咩關係都好，我都好珍惜呢個人。」

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女神配對計劃︱鄧凱文「強制」周嘉全再表白

周嘉全坦言，要在節目公開表白很大壓力，稱：「喺呢個壓力之下，我都敢於承認，你就可以睇得出佢（李芷晴）真人有幾好。」其後主持著周嘉全再次表白，令到李芷晴不知所措。

可是，主持鄧凱文卻起哄表示要周嘉全第二次表白，即時李芷晴明顯不知所措。

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女神配對計劃︱網民批《東張西望》製造第二次傷害

周嘉全也只好稱︰「我可以好幸定咁講，我係節目上講嘅嘢，對佢欣賞、鍾意，應承以後嘅時間、心機都希望俾晒佢，我覺得係完全真實。」

於是李芷晴再派檸檬，表示一切來得太突然，婉轉地稱：「我無向呢個方向諗過，我嘗試喺呢個方向諗諗先。」

節目播出後，不少網民紛紛批評《東張西望》此舉令李芷晴陷尷尬處境，同時殘忍地再在周嘉全傷口上灑鹽，做成第二次傷害。

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