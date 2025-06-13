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葉子楣因一句話喚醒自己　周美鳳專欄：領略5個做人道理

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發布時間： 1 小時前

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葉子楣生日會。

以前，很喜歡搞生日派對，尤其是最鍾意搞衣着主題的party，一大班朋友柴娃娃笑下食下唱下，搞搞笑又過一天。

但到了現在一把年紀，真是很怕再搞生日會，可能是工作關係，做嗰行厭嗰行，以前一年搞幾百個活動，真的怕了。但最近，參加了一個很有意義的生日party，葉子楣為愛情神隱了三十年，一天碰到了陳欣健（Philip），被他打動豁然開竅，找回自己並開始聯繫朋友，同時也出席了很多不同的活動。

（周美鳳提供)

日前，她在生日會上講了幾句勵志說話，令在場好友都十分感動。

她說：「人與人之間，一定有喜歡你與不喜歡你的人，正如周星馳所說，人家批評你的時候，會這樣同自己講：『只是他們唔了解我啫。』」

（周美鳳提供)

葉子楣直言，這一句說話喚醒了她，亦令她感到放下的那種自在，同時也領悟到做人最重要是憑藉五個「心」，分別是：對人要真「心」、對自己有信「心」、做事要有決「心」、懂得要將「心」比「心」。

一個生日會，要邀來幾十年的老友真的不簡單，當初為尋找合適場地而煩惱，聰明的她致電給我，並很快找到一個合適的場地，也找來陳欣健當司儀。

（周美鳳提供)

Philip不但文才好、有諗頭，做司儀搞笑搞氣氛也恰到好處，當然，他唱歌更比《中年好聲音》出色，但他不為人知的另一面，就是一個非常感性的人，很容易感觸和流眼淚，好一個鐵漢柔情的大丈夫。

原文刊於經濟日報副刊專欄： 葉子楣領悟五個心做人

撰文 : 周美鳳

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