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視帝爸爸｜陳展鵬被6歲女兒1行為感動　單文柔甘願為家庭放棄事業：享受在家陪伴孩子

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 14 分鐘前

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視帝爸爸｜陳展鵬被6歲女兒1行為感動　單文柔甘願為家庭放棄事業：享受在家陪伴孩子

【陳展鵬/單文柔/星二代/小豬比】陳展鵬入行逾20年，早已登上視帝之位。當離開聚光燈回到家中，展鵬是一位愛妻號和廿四孝爸爸，他於2018年迎娶港姐出身的單文柔（Phoebe），並育有現年6歲的女兒陳諾瑤（小豬比），他們一家三口接受TOPick訪問，互動間充滿愛，展鵬坦言當了爸爸後，一些自然不過的事，也會大為感動，Phoebe就自揭最看不過老公太理性！

陳展鵬於2018年與單文柔結婚，並育女一女小豬比。（湛斯雅攝）

視帝家庭｜陳展鵬一家三口快問快答

陳展鵬於2018年宣布與單文柔結婚，翌年誕下女兒小豬比，一家三口樂也融融。他們一家大玩快問快答，6歲的小豬比表現精靈可愛，問到家中誰最易生氣？展鵬「求生欲」變強，他自認是自己，然後語帶相關表示：「經常不肯起床，叫她起床就發脾氣，做功課又做得不好，我說我。」聰明的小豬比隨即回應爸爸：「哈哈，你其實是否說我？」展鵬即笑著否認：「沒有沒有，我沒有說。」

小豬比還踢爆爸爸媽媽一樣惡，展鵬就覺得自己比太太更惡：「因為我的聲音最惡，當我調較到低8度的時候，大家都要聽我說。」又坦言在家中經常做「壞人」，雖然女兒也會怕她，但同時亦喜歡作弄他，而且很懂得看眉頭眼額。

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陳展鵬一家｜當爸爸後對自然不過的事大為感動

從一問一答當中，足見他們一家默契十足，而且充滿愛。問到展鵬成為爸爸後最大的感受是什麼？他笑說當爸爸後，即使自然不過的事，也會大為感動：「我以前會覺得很奇怪，她開始懂得用筷子夾東西吃，其實懂用筷子是人之常情，但不知道為什麼會覺得很厲害，原來做了父母是這樣的感覺。」

說罷一臉溫柔看著愛女，又問小豬比：「記得有一次，我們在街上，爸爸牽著你去吃飯。途中你看到一位老伯伯，你自然而然地讓路給他。你還記得那次嗎？那天，只有我和你，媽媽不在。」小豬比想一想表示記得，展鵬坦言看到女兒的舉動，心裡充滿了喜悅與感動，他驚覺原來這些微不足道的細節，能喚醒他內心深處的情感。

父親節錫啖爸爸。（湛斯雅攝）

陳展鵬一家｜從沒要求太太放棄事業相夫教子

至於太太Phoebe ，跟女兒一樣，也是從小被愛包圍長大，她入行短短時間便結婚誕女，專注照顧家庭，大大減少幕前演出，問到是否展鵬要求Phoebe當「視帝太太」相夫教子，不用再工作？展鵬自言是一個配合度很高的人：「對於家庭，我從未刻意要求Phoebe做什麼，而是希望彼此可以相互配合。我從小到大不喜歡主導別人，總是以包容的心態去適應，Phoebe反而比我更有主見。」

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Phoebe也澄清並非老公要求自己專注家庭：「當我經歷戀愛、結婚、生小孩，一切似乎發生得很快，尤其是成為新手媽媽後，重心都放在孩子身上。當孩子半歲開始戒奶，我突然意識到自己很享受在家陪伴孩子，也喜歡為丈夫打點一切，甚至在幕後協助他的工作。」

久而久之，她發現自己漸漸與外界脫節，朋友邀約出門時，她也顯得不太熱衷，直至最近她再開始思考：「如果一直待在家裡，當孩子長大後，我還能給她什麼樣的經驗分享？」所以今年開始，她覺得小豬比已經升小學，自己可以花多些時間在工作上，並透露將做一些有關網店的工作，因為她認為網上工作將會成為主導，而且她可以在家中工作，這樣就可以照顧女兒。

Phoebe澄清並非老公展鵬要求自己專注家庭。（湛斯雅攝）

陳展鵬一家｜單文柔看不過眼老公太理性

在生活上，Phoebe主動提出意見，展鵬願意配合，似是天作之合，問到彼此可有看對方不順眼的時候？展鵬一臉寵溺看看Phoebe，繼而大讚老婆很順眼兼個性可愛，再思考一會後，他才認真表示，始終相見好同住難，關係再親密也有合不來的時候，展鵬說：「Phoebe從小到大充滿愛，她的家庭背景很好，讓她擁有自由發揮的空間。我並不是說自己的家庭缺乏愛，哈哈，但她的成長環境的確賦予她更多天馬行空的想法。」他認為到某個階段，就要明白有些理想需要實踐和現實考量，不能再過份天馬行空。

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Phoebe亦承認個性較唯美，並「反擊」老公個性太理性實際：「我有時候比較唯美，甚至帶點藝術家脾氣。我曾經欣賞你的理性，但當真正開始運作生活，才發現有些時候我們的思維模式會產生衝突。」但經過磨合後，兩人不知不覺間建立了很好的默契。

場地：香江花月

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