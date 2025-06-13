印度航空空難｜印度航空空難「機內所有設備失靈」影片流出　2小時後全機墜毀僅1人倖存

【空難/ 印度航空/ 波音787/ 波音客機】印度航空（Air India）周四（12日）發生空難，一架波音787客機在起飛後不久後墜毀，全機僅1人倖存。有自稱是同機上一段航班的乘客就在網上爆料，指機內所有電子設備早已出現故障。

據英國媒體《每日郵報》報道，一位名叫Akash Vatsa的乘客在社交平台X（前Twitter）上分享影片，聲稱自己在事發前乘搭過這班客機，並爆料指飛機上的冷氣、電視螢幕等設備在起飛前數小時便已失靈。

Akash Vatsa表示，自己乘搭意外發生前的上一程航班，從德里（Dehli）飛往艾哈邁達巴德（Ahmedabad），並在機上注意到一些「不尋常的情況」。他又貼出機身照片，圖中顯示飛機註冊編號為VT-ANB，與墜毀班機的編號相符。

最新影片：

根據航班紀錄，這架波音夢幻客機在事發當日上午從德里飛抵印度西部城市艾哈邁達巴德。大約2小時後，班機編號171的航班於當地時間下午1點40分左右起飛，預計飛往英國倫敦吉域機場（Gatwick Airport），但起飛不久後隨即墜毀。印度民航局表示，客機在出事前曾向航空管制塔（ATC）發出「MAYDAY」求救訊號，可惜之後便沒有任何回應；當飛機訊號消失時，高度僅離地625英呎。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

墜機消息傳出後，Akash Vatsa在網上發布自己拍攝的影片，透露自己乘搭該機時，機上設備已全部出現故障。他在影片中說道：

冷氣完全沒在運作，一如既往，電子螢幕也壞掉，連呼叫機組人員的按鈕也沒有反應。所有東西都用不了，連閱讀燈也壞了。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

Akash Vatsa在帖文中表示，自己拍攝影片原本是準備向印度航空投訴，但發生墜機事故後，他決定公開影片，希望強調這架飛機早有問題。他接受印度媒體NDTV訪問時指出，由於航班號碼更動，「原本要轉機前往倫敦的乘客被要求下機，走到登機門後再重新登機」。

相關文章：

印度航空空難︱印度航空客機墜毀 242乘員僅1人奇蹟生還 座位成惟一倖存關鍵

印度航空空難｜失事一刻影片曝光 機頭一度拉升未果直撞醫學院 5名醫科生喪命極慘烈

印度航空空難︱印裔醫生爸爸獨自倫敦打拼6年 原定接妻兒赴英展新生活 機上全家福成最後合影

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5