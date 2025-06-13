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校園展覽｜學與教博覽7月舉行 600個展位+270項節目聚焦人工智能

親子好去處

發布時間： 59 分鐘前

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熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

由智慧城市聯盟主辦，香港教育城呈獻「學與教博覽 2025」，獲得香港特別行政區教育局支持，以「共塑教育．創建未來」為主題，提供約 600 個展位及 270 項節目。

涵蓋「學習」、「教學」及「科技」等不同領域，透過主題演講、研討會、工作坊和產品展示，為來自全球的教育工作者、專家、學者、政府代表和創新人才打造豐富多元的教育交流平台。

活動聚焦人工智能於教育的應用、可持續教育、社交情緒教育、教育的可持續發展及家校合作等教育界熱門議題及最新趨勢，為校長、老師、家長及學生提供邁步未來教育的實用方案，促進教育同儕的知識交流，制定未來教育目標和方向，焦點項目包括：

校長論壇

為期 1.5 天的校長論壇，由本地及海外學者、教育工作者及校長就 AI 時代的未來職業、科技與人文、身心靈健康、社會情感學習及學校以外的教育等主題分享經驗及心得。

兒童 AI 高峰會

與香港小童群益會合辦，邀請 100 位本地及國際學校的中、小學生就 AI 科技如何影響教育、健康、安全、多元共融及未來職業的議題發表個人觀點，讓大家了解未來主人翁對未來的想像及期望。

語言學習站

為教育科技初創公司提供平台，向教育工作者展示其嶄新產品和解決方案。

學生比賽

多元化的比賽涵蓋 AI、機器人技術、航天科技、商業提案、智能運動及 STEAM 等領域，為學生提供交流及互相學習的機會。

主題研討會

透過主題演講，以及涵蓋教學與課程、AI 教育應用、身心靈健康、DEI（多元、平等、共融）等不同主題的研討會，由教育工作者分享創新且有效的教學策略和教學法，以及優質的學與教資源，程度包括中小學教育、特殊教育、幼兒教育和高等教育。

公開示範課

教師透過創新教室、EdTech 教室等方式，即場進行示範及與觀眾互動，分享如何於不同學科善用教育科技，結合創新教學法，培養學生應對現今數碼世代發展的所需能力、提升投入度及學習動機。

地點：香港會議展覽中心 3B-E 展覽廳
日期及時間：2025 年 7 月 2 至 3日 （星期三至四）：上午 10 時至下午 6 時
2025 年 7 月 4 日（星期五）：上午 10 時至下午 5 時

參觀人士登記：https://shorturl.at/0dlTN  

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