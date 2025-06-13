息影女藝人｜TVB「御用老姑婆」神隱多年罕受訪　跟女兒先後患癌成立病童支援組織

【癌症/兒童健康/TVB綠葉】跟梁朝偉和周星馳為同期藝訓班的前TVB藝人陳嘉賢，曾於經典劇《他來自江湖》飾演銀行經理「老姑婆」玉華，已淡出幕前近30年的陳嘉賢早前接受方健儀的網上節目《女人方言》訪問，回顧演藝生涯，並重提女兒早年患癌的經歷。

陳嘉賢憶述當年為飾演「玉華」一角，刻意扮老兼戴上白色眼鏡，營造一個「老姑婆」的形象，淡出幕前的陳嘉賢於1989年結婚，婚後育有一子一女，不過細女於一歲時患上血癌。

▲ 陳嘉賢於《他來自江湖》演銀行經理「玉華」。

《他來自江湖》陳嘉賢｜不懂面對女兒癌病

問到當時如何發現女兒患病，她說：「我女兒出世時好活躍，去到某段時期，突然變得好呆滯，之後更發燒入院，醫生說她貧血，過多一星期後依然貧血，醫生覺得不對勁就為她抽骨髓，當時我好擔心，之後證實她患血癌，就轉往威爾斯親王醫院兒童癌症中心醫治。」

起初知悉女兒患上血癌，陳嘉賢整個人十分慌亂，不懂應對：「當時有個朋友陪我去醫院，更吩咐我去做這做那，但那刻我只懂站著，跟著她跟我說：『你繼續企響度，我搵其他人幫手。』」

最新影片：

《他來自江湖》陳嘉賢｜母女先後確診癌症

靠著信仰陳嘉賢走出低谷，女兒透過兩年的化療後痊癒，已經26歲的女兒從事廣告工作，當女兒康復過後，陳嘉賢於某次健康檢查中確診一期乳癌，幸而經手術治療後亦受控制。

其後陳嘉賢跟病童家長以及醫生成立病人組織「生命小戰士會」，當女兒康復過來，她帶著女兒去醫院做探訪，希望可以鼓勵病童家人。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

《他來自江湖》陳嘉賢｜學習「哀傷輔導」

然而某次經歷啟法她將病童凝聚一起，陳嘉賢說：「當年我正從事保險工作，記得某次聽完一個自閉症演講者的講座，他除了細說自己的病，更繪畫了一幅很漂亮的畫。當刻我在想可否將一些患癌兒童聚在一起，然後說一些鼓勵的說話，讓他們反過來去鼓勵人，我們不可以讓痛苦或者一些失敗甚至不開心的事白過，我們一定要讓它發光發熱，這是我的人生座右銘。」

其後陳嘉賢跟醫生商量成立一隊合唱團，透過康復者出外唱歌表演，來給予他人希望。她說：「一個病人以及經歷過痛苦的人，他講的一些鼓勵性說話相比一個平常人，更加能夠甦醒人心。」

▲ 陳嘉賢於《他來自江湖》演銀行經理「玉華」。

近年陳嘉賢轉職做傳道人，好學的她更於神學院修讀「哀傷輔導課程」，目的是撫平自己的心靈，只因她看到不少病童癌症復發，心痛不已的她難釋懷。她說：「你看到自己愛錫的仔仔女女，他們一個又一個病發或死亡，所以我好辛苦，有點肝腸寸斷，我承受不到這種哀傷。」

相關報道：

逆齡女神︱50歲《真情》女神變師奶 睡衣7天不換富商老公嫌棄︰悶到頂唔順

最美星二代｜90年代花旦梁婉靜22歲女激罕曝光 學霸千金美貌震懾名媛舞會

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5