惠康優惠｜惠康$5起入手零農藥蔬菜　「叮咚買菜」農場每日新鮮直送12款任揀

【惠康優惠】惠康超級市場與國內領先的生鮮電商平台「叮咚買菜」合作，以新低價$5起發售各款新鮮蔬菜！產品於惠康全線門市、網店及foodpanda外賣平台同步發售，一共12款產品每天新鮮上架，以超抵價買到新鮮蔬菜！

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惠康優惠｜多款蔬菜以新低價$5起發售

今次新上架的蔬菜包括菜心、唐生菜、白菜仔、小唐菜、油麥菜及春菜，全部均以新低價$5/包（300克）發售，價格鎖定到2025年12月31日，同時亦加入了健康人士最愛蔬菜羽衣甘藍 （$10/包） 及紫羽衣甘藍 （$20/包），羽衣甘藍味道清新回甘，高纖低熱量，而紫羽衣甘藍則富含膳食纖維， 比較清甜。

蔬菜均由叮咚買菜的自營農場種植，零化學農藥，所有蔬菜採摘後 2 小時內即完成預冷鎖鮮，通過溫控冷藏車運輸，抵達分店前再經人工二次分揀，保證維持滿滿新鮮度，讓你食得安心又放心！

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惠康優惠｜率先引入特色時令菜 必試巨無霸18厘米長蘆筍

惠康亦首次引入小紅書熱搜特色菜，包括以外形似水滴為名的水滴椰菜，約高19厘米，水分含量較一般蔬菜高，加上零化學農藥，可一洗即食，味道清甜且口感爽脆，灑上少量鹽調味後即可作開胃前菜。另一亮點是可全條食用的鮮摘蘆筍，整條長達18厘米，外皮翠嫩，無需去皮即可直接烹調，簡單方便鮮味無窮。

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