一田超市｜一田沙田旗艦店全面升級　13大米芝蓮+受賞級食店+限時優惠一覽

1. 鰹烏冬 觀塘人氣讚岐烏冬專門店，店主曾親自遠赴讚岐烏冬名產地的日本四國香川縣學習烏冬製作方法及，粗身麵條彈牙煙韌，麥香特別重，沾上鰹魚醬汁特別開胃。同時，顧客更可品嚐到地道的香川平民美食、香川縣名物「骨付鳥」。

2 Caligari Neighbourhood 日本美食餐廳指南「Tabelog」百大名店之一，連續多年於著名「神田咖哩大獎賽」獲獎的東京咖喱名店，主打以長時間手工烹調，並加入多種日本廚師少用的香料，如茴香、小茴香、香菜、小荳蔻、丁香、肉桂，和芥菜籽等，以調製出多重味道層次和深度的高質咖哩。「元祖椰汁咖喱」和「特級香料咖喱」為元祖店備受歡迎的兩款咖喱。

3 KAKAchevée KAKAchevée首家新界分店! 品牌於2020年由藝人湯怡創立，品牌理念是藉著透過湯怡自己創作的甜點與各位顧客共享甜蜜時刻，讓愛延續下去。品牌名字中的法文- Achevée 有圓滿完整的意思。寓意進餐後能品嘗一口輕輕的甜點，才是完美的句號。

4 兩姊妹涼皮 創立於2019年，主打獨特風格的麻辣料理，冰凍的招牌涼皮與惹味的醬汁是該店的靈魂作品。在2023至2025年均獲得香港米芝連必比登推介，喜歡麻辣惹味的定必不能錯過。

5 南國小巷 觀塘人氣台灣料理食店，主打台式便當、特式拌麵、台式蛋餅、芋圓仙草等台灣美食，由開業至今，都是上班族午餐的人氣之選！

6 松露玉子燒 首度登陸香港、於日本創業100多年的老字號玉子燒專賣店。高湯玉子燒使用有 50 多年歷史的簽約農場的新鮮雞蛋製成。在日本築地和東京各著名百貨公司開店多年，廣受喜愛。

7 阿純山東餃子 多年連續獲米芝蓮必比登推介，老闆山東青島人阿純有30多年做餃子的經驗，餃子皮用上魯花牌「山東粉」，傳統山東餃子每天在店內以新鮮食材作餡人手包製，高峰期日賣2千隻，餃子款式有10多款，其中最受歡迎的要數京葱羊肉餃，薺菜鮮肉餃也值得一試。

8 和牛波士 創立於2016年，香港和牛進口商，直接從澳洲農場嚴選高級優質澳洲黑毛和牛，自設冷凍倉庫及切割包裝加工場，成功研發並推出全港首創百分百「和牛牛丸」系列，被譽為「貴族牛丸」；近年推出的和牛餸菜料理包、和牛雲吞及餃類系列。香港首間「澳洲和牛小食店」2023年成立，主打使用澳洲黑毛和牛及日本優質食材，首創新品美饌「和牛Taco Sushi」，成為網紅打卡之選。

9 The Ice Cream & Cookie Co 以獨特亞洲風味聞名新加坡的手工雪糕品牌The Ice Cream & Cookie Co. （ICC） 2012年成立以來便深受一眾追求健康的美食愛好者愛戴，品牌不但推出多款純素及不含奶類的口味，更以健康天然的椰子花糖取代精製白糖，讓不同飲食需求人士都能大快朵頤，貫切「Better For You」的忠旨。現場同步推出人氣大熱的雪糕三文治及一田獨家杯裝自選軟雪糕！

10 UCC CAFÉ MERCADO 全港唯一一間UCC CAFÉ MERCADO分店，主打香濃咖啡、日式洋食及清新輕食，無論是早起的朝九晚五上班族，還是想慢慢享受假期時光的悠閒族，UCC CAFÉ MERCADO都能滿足。

11 DONQ ÉDITER 全港首家、以「現場烘焙」聞名嘅「DONQ ÉDITER」獨家登場！有麵包界奧林匹克之稱的「世界盃烘焙賽」勇奪總合優勝獎的神戶百年麵包老店「Donq Bakery」，高質正宗的長棍及其他法國麵包是其代表作。店內附設「Mini One」，除了大受喜愛嘅小型牛角酥之外，還供應期間限定產品「黑糖麻薯西尾抹茶酥」！

12 Cupping Room Cupping Room 多年來在國際和香港咖啡界勇奪多個獎項，培育了多位冠軍級咖啡師。作為本土精品咖啡先驅，Cupping Room 搜羅全球優質咖啡豆，配以精湛烘焙技藝，為客人精心沖調世界級咖啡。新店開張期間人氣糕點廚師及模特兒Amanda S.創立的本地烘焙品牌Flakes and Layers更將進駐Cupping room，幾款由Amanda S.親自研發的甜品將於店內有售，包括清新血橙果凍搭濃厚黑朱古力慕斯以及酥脆千層酥餅底「血橙啫喱黑朱古力慕斯Spark of Sun」及充滿熱帶風味酸交織「芒果熱情果撻Mango Bliss Tart」。