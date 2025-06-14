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麥當勞優惠｜麥當勞一連7日優惠賺2X積分　$10九件麥樂雞+$25板燒雞腿飽+$10兩件蘋果批

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 13 分鐘前

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麥當勞1連7日推全新限時優惠！即睇詳情！

【麥當勞優惠】麥當勞$10九件麥樂雞回歸！繼上周推出全新App會員儲分功能後，麥當勞將於6月16日起，一連7日推出多款限時優惠。會員透過麥當勞App下單，消費$1更可賺取雙倍積分（$1=2分），當中必食包括$10九件麥樂雞、$25板燒雞腿飽、以及$10兩件蘋果批或兩件香芋批等，大家不容錯過。

麥當勞由6月16日至6月22日推出勁賞優惠及加碼勁賞2X積分。（相關機構提供）

麥當勞優惠｜麥當勞1連7日推全新勁賞優惠 

麥當勞APP為回饋會員支持，由6月16日至22日推出勁賞優惠，每日推出不同的美食著數，包括大受歡迎的$10九件麥樂雞、$25板燒雞腿飽或雙層芝士孖堡配中汽水、$25菠蘿脆辣雞腿飽配中汽水、$30原味麥炸雞（2件）套餐、$10兩件蘋果批或兩件香芋批！

另外更加碼勁賞2X積分，購買指定優惠美食或套餐即享加碼勁賞 2X積分，每$1賺2分！App會員凡透過麥當勞App、櫃檯、自助點餐機掃瞄會員積分二維碼及點餐，再憑指定電子優惠券選購指定美食，即可儲雙倍積分！

以下為麥當勞一連7日勁賞優惠：

日期美食賺取積分
6月16日（星期一）$10九件麥樂雞20分
6月17日（星期二）$25板燒雞腿飽配中汽水50分
6月18日（星期三）$25雙層芝士孖堡配中汽水50分
6月19日（星期四）$25菠蘿脆辣雞腿飽配中汽水50分
6月20日（星期五）$30原味麥炸雞(2件)套餐60分
6月21日至22日（星期六及日）$10兩件蘋果批或兩件香芋批20分
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麥當勞App會員下週可繼續以100分加$1兌換全新人氣王滑嘟嘟雜莓味奶昔，一起慶祝滑嘟嘟生日！人氣王滑嘟嘟奶昔以搶眼紫色加上滑嘟嘟搞鬼笑容為杯身設計，非常適合打卡！人氣王滑嘟嘟奶昔數量有限，售完即止，各位粉絲切勿錯過！

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