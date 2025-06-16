校長專訪｜北角衞理小學優異升中與愉快學習兼備　畢業生必爬兩層高攀石牆建自信

【北角衞理小學/14校網】小朋友能夠快樂成長，是不少家長的期望，因此都會選擇能夠愉快學習的校園。北角衞理小學注重學生身心靈健康，特設黃金時段學習，從STEM、體藝、音樂等的活動，讓學生得到全人發展，也感受到學習的樂趣。黃侶詩校長期望學生在整個學習歷程中，能夠建立去除小我，服務他人的精神。

北角衞理小學過往的升中派位成績理想，不少畢業生能派入東區好學校，當中最多人升讀衞理中學和港島民生書院；有部分更升讀跨區名校，如聖公會鄧肇堅中學、香港華仁書院等。學生能夠升讀心儀中學，也少不了學校的全方位培育。

▲ 黃侶詩校長期望在整個學習歷程中，學生能夠建立去除小我，服務他人的精神。（越玲瓏攝）

北角衞理小學｜設黃金時段體驗多元化活動

北角衞理小學主要以4個範疇設計課程，分別為人民關懷、科技探索、音樂體藝和健康的生活，以助學生成長。為了讓學生得到全能發展，以及體現4個範疇，學校每逢星期一至四下午都設有黃金時段的學習，提供多元化的活動予學生，包括領袖生、制服團隊等服務學習活動、樂器體驗班、視覺藝術等創作、英語語境訓練等，各樣的體驗課程，除了讓學生得到全方位學習，更重要是培養素養：

我相信在學習裡，他們能夠具備批判性分析的思考能力、創意思維，以及能夠用心感受，對於學習和四周的事物，持有個人觀點和感受。

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除了動態活動，北角衞理小學也重視培養學生的閱讀習慣。在黃金時段會鼓勵學生分享閱讀樂趣，也會舉辦活動讓家長一起參與，共同建立興趣，「我們會有同儕伴讀、故事爸媽的活動，家長會演繹一些角色，同學會透過他們的故事、話劇建立閱讀興趣，甚至是一些態度、價值觀等」。

為營造更好的閱讀環境，學校在每層走廊設置了閱讀廊，方便學生在休息時間，走出課室便能翻閱書籍。沉浸在充滿閱讀氛圍的校園，促使學生加深對閱讀的興趣，黃校長表示，他們每日會帶一本書回校，只要一有時間，便會拿出來翻閱。

我們有一個口號是「waiting time, reading time」，所以在任何的等候時間，他們都會珍惜閱讀的機會。

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北角衞理小學｜STEM學習延伸至生活應用

STEM教育普及化，北衞小學也致力推動STEM的學習，在黃金時段為三至六年級安排STEM課程，學生會進行分組學習，共同設計或發明一些創新科技，如機械人、機械狗等。學生努力的研發，也需要有展示的平台，黃校長表示，學校著重成果分享，因此會不定期引入外界資源讓學生體驗，以近日的STEM體驗日為例，二年級生透過編程、製作機械人有更深入學習。

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除了校內課程外，學生也會參與校外的STEM活動，以往便曾於香港大學舉辦的STEM計劃，研發出智能燈、遮雨擋這些能改善生活的產品，「他們由思維、概念，再透過合作思考如何將這些學習的成品，分享和貢獻給社會，我覺得這也非常對應現今社會的可持續發展」。學校也積極鼓勵學生參加海外交流活動，早前學生出席日內瓦國際發明展時更獲得銀獎的好成績，在他們的發明的過程中，同樣貼合可持續發展的主題，利用減廢或者可再用資源研制出成品。從STEM學習延伸至生活上的研發，也是學校期盼達成的教育目標。

我們最終希望同學能夠與周邊有一個連結，不只是單一的學習，在這個過程裡，由普及STEM的學習，直到他們成功研製成品。

▲ 北角衞理小學獲得不少STEM範疇的獎項。（越玲瓏攝）

北角衞理小學｜英語教學 從3方面入手

學校著重學生的兩文三語發展，精心設計課程內容。英文對大部分學生而言並非母語，為了讓學生提高對英文的興趣，學校主要從樂趣、活動和語境讓學生學習英文。低年級會有語音基礎教學，也設有「English Kingdom」語言學習室，學習室有大量適合他們的圖書，讓他們透過閱讀得到更全面的學習；高年級則會有專題的閱讀，如污染、環保等課題，他們可在英語教學裡，對其有更加深入的了解。學習語言除了吸收，「輸出」也相當重要，課餘時間學生可以成為英文服務大使，向其他同學推廣英語，達至學以致用的效果。

中文方面，學校會加入戲劇教育，如五年級的「萬國來朝」學習活動，學生到故宮博物館參觀後，進行分析、搜集資料，再設計一個盛宴，當中包括佳餚美食、宴席場地、服飾以及紀念品等，整個活動除了讓同學建構和鞏固他們的語文能力外，更重要是對中文的應用。

在一些跨課程學習裡，讓學生能夠從周邊環境裡，應用他們在讀寫聽說的能力，以及展現不同的學習成果。

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北角衞理小學｜畢業儀式 登上攀石牆頂點

趣味的學習和活動延續至畢業的一刻，學校設有一幅約兩層高的攀石牆，規定小六學生畢業前，必須攀上攀石牆頂點，敲響鐘聲，寓意克服困難，展開新的里程碑。黃校長指，在攀石過程中，他們彼此的打氣和支持，充分展現了同儕間珍貴的連結與友誼，還有面對高牆的勇氣。

無論畏高，還是平日少運動的同學都有這份機會去挑戰自己。在攀石的歷程裡很體會得到那份無懼一切的勇氣，他們能夠在畢業前經歷這份挑戰， 是一個很重要的儀式。

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北角衞理小學｜利用教育改變生命

黃校長自幼受家人影響，產生了成為教師的志向，「我婆婆是老師，所以小時候跟著她上學，當時我就喜歡畫黑板，即是扮老師」。模仿老師的舉動並不因有趣，而是感受到老師傳授知識的威力和感染力，因此黃校長喜歡創作故事，甚至曾想成為作家，希望藉此影響他人，但最終她依然認為，教育才是最能展現「用生命影響生命」的力量。

如果我要與人連結並影響生命，便是直接面對他們，而教育真的能夠改變一個人的生命，甚至創造新的未來。

北角衞理小學｜難忘患病學生的學習精神

黃校長從教30多年，教導學生無數，談及當中最難忘的事，她回憶起曾有一位患重病的學生，入讀一年級後因身體狀況和治療需要，經常無法到校，儘管回校的次數不多，但他依然享受每次返校的生活，「每次回來他是很主動和同學建立關係，甚至乎他會去到天台，體驗農莊裡觀察昆蟲的活動，很努力地去爭取每個學習的時間」。

雖然身患重病，但無礙他對學習的熱情，如今他已畢業，但依然記掛著老師對他的影響，不時也會回校分享自己經歷，以鼓勵在校的學弟妹們。這份深受老師所影響而產生的感恩之心，便是教育的真正力量。

他對老師的感恩和大家溝通連繫時，我會感受到這個正正就是教育， 和生命影響生命的力量。

▲ 黃侶詩校長認為，教育能夠改變一個人的生命，甚至創造新的未來。（越玲瓏攝）

【北角衞理小學】

地區 東區 地址 香港北角百福道2A號 創校年份 1959年 宗教 基督教 類別 資助 更多學校設施及聯絡方式，即上TOPSchool學校專頁睇詳情

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