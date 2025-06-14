肝癌｜一家四口相繼患肝癌逝　揭用錯1種廚具惹禍毒性比砒霜高68倍

【肝癌／致癌物／黃曲霉毒素／致癌風險／餐具／廚具／細菌】餐具及廚具使用不當，隨時有可能禍從口入！內地早前有一家四口先後患上肝癌離世，專家進行檢查後才發現用錯家中1款廚具惹禍，該廚具毒性甚至是砒霜的68倍。有專家列出5大容易潛藏細菌的廚具及餐具，並傳授防止「吞毒」的方法。

綜合內地媒體《澎湃新聞》、《39健康網》等報道，劉女士早前突確診患肝癌，其家族本身並沒有癌症家族史，但其祖父、父親和哥哥都是因肝癌而一一離世。劉女士認為，家中癌症高發一定有其原因，為了不讓悲劇在兒子及女兒身上重演，於是聘請了專家進行檢查。經過檢測，專家從劉女士一家平日使用的砧板和筷子中驗出了一級致癌物致癌物黃曲霉毒素，亦正是導致一家四口患癌的元兇。

到底黃曲霉毒素是甚麼？根據食安中心資料，黃曲霉毒素是由黃曲霉菌屬（Aspergillus）的一些霉菌產生的二次代謝物，也是天然存在的毒素，主要包括B1、B2、G1及G2四類，其中又以黃曲霉毒素B1最常見、毒性最大，有機會引致急性肝臟受損、肝硬化，甚至肝癌。

5種廚具餐具使用陷阱

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影片推介：

台灣林口長庚臨床毒物中心主任、腎臟科教授級主治醫生顏宗海在當地節目《健康2.0》指出，以下3種廚具使用或保存不當，會較易增加患病風險。

1. 鋁鍋

鋁很輕、導熱很快，方便使用，但若長期使用，可能釋出鋁，致食材受污染，用膳時一併吃進肚子裡。

鋁毒性較低，加工食品、麵包、糕點和胃藥等也會出現鋁。當鋁進入身體後，會經過腎臟，透過尿液排出。腎功能正常的人士不必過份擔心，但若腎功能欠佳，無法排走鋁，積聚體內，則有機會導致骨病變或腦部退化疾病。

2. 生鏽鐵鑊

鐵鍋耐熱度高，可用很久。但若非每天煮食，就很易令其氧化生銹，應更換另一個。因繼續使用生銹鐵鍋，較易隱藏微生物，所以當衞生欠佳，應丟棄不用。

3. 發霉木砧板

木砧板夠重、夠耐用，但用久後表面易有刮痕，用完後不馬上清洗，就更易發霉。霉菌較易在溫暖、潮濕的環境下滋長。即使用大量水、清潔劑也洗不走木砧板上的霉菌，建議棄掉。若繼續使用，食材可能受霉菌污染，並吃進肚子裡，長遠來說會影響健康。

顏宗海補充，若不用木砧板，可用PP（聚丙烯)塑膠砧板取代，而聚丙烯耐熱度最高可達120°C、130°C。

4. 木筷子

台灣東森電視台曾委託輔英科大保健營養系助理教授李政達，檢測不同材質的筷子清洗後的含菌量。李教授將筷子清洗乾淨後，再放入同一個乾碗機烘乾，然後在筷子上塗抹無菌水，接著把採樣放進試管，利用冷光儀檢測含菌量，結果發現木筷子的細菌數多達660個單位。對此他就解釋，木質纖維類的物品有很多縫隙，即使經過清洗，很多食物殘渣如湯汁等仍會藏在縫隙裏面，成為微生物生長的溫床。詳細報道：【食用安全】台灣實測筷子清洗後仍藏大量細菌 有坑紋竹筷比馬桶蓋污糟8倍

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另外，李政達亦發現有坑紋的筷子的含菌量比起普通筷子更多。他分別比較有坑紋和沒有坑紋的竹筷子，發現沒有坑紋的竹筷子含菌量為350個單位，而有坑紋的竹筷子含菌量高達1.3萬個單位，比前者高出37倍，若換成數字計算，即每克含10億以上細菌，亦比馬桶蓋骯髒7至8倍。由於有坑紋的筷子容易藏細菌，顏色花哨的筷子則有較高機會含色素等重金屬，長期使用恐怕會攝入體內，因此他建議平日可選購選購無刻紋、顏色平實的筷子，並定期更換，以免病從口入。

5. 抹布

台灣新光醫院家醫科醫師柳朋馳亦曾在節目《健康2.0》中表示，廚房較為潮濕，經常煮食亦會令溫度變高，加上食物殘渣或油煙都為病原菌提供了很好的養分來源，所以廚房是家居的細菌重災區。他以廚房中的抹布為例，指出只要2天不洗，便會滋生多達6億細菌。

林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈就建議，每次使用廚房用品、食具後，應立即清潔。她表示，有很多研究指出抹布和百潔布暗藏大量細菌。她分享個人經驗指，每用完抹布後，除了用水清洗乾淨，亦會浸泡漂白水，然後曬乾。

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同場加映：專家教清潔保養砧板、鍋鏟方法

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