印度航空空難︱唯一倖存者座位曝光　起飛前換位成保命關鍵　專家推測原因紛稱奇蹟

【印航空難／印度航空／波音客機／奇蹟生還/座位】印度航空（Air India）一架載有242人、飛往英國倫敦的波音787-8客機，本月12日於印度艾哈邁達巴德（Ahmedabad）發生空難，約40歲的英籍印度人Vishwash Kumar Ramesh成唯一倖存者，據外媒報道，事發後他的飛機座位曝光，在飛機起飛前座位被更換，或成其大難不死關鍵。多位專家推測原因，紛紛稱紛稱奇蹟。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）及印媒等媒體報道，影片顯示印度墜機事件後，一名白衣男子走向救護車，一路上回應路人關心，帶手勢生動談話，很難想像他竟是空難的唯一生還者，讓航空專家感到震驚。

影片推介：

據現場畫面顯示，飛機殘骸起火，機場附近滿佈黑煙，消防人員在現場灌救，搜救行動持續進行中。警方稍早認為，機上242人應該全部罹難，但艾哈邁達巴德警局長馬力克（G.S. Malik）透露奇蹟出現，1名40歲英籍印度裔男子拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh）幸運生還：

警方在11A座位上發現一名倖存者。這名倖存者被送往醫院，正在接受治療。

拉梅什是該失事班機唯一生還者，目前住普通病房，胸部、眼睛和腳有撞擊傷。據悉，他在英國倫敦生活20年，與妻兒同住。拉梅什回憶，在飛機起飛30秒後，就聽到一聲巨響，然後飛機就墜毀。事發當下他手裡還握著登機證，上面清楚顯示他的座位是11A：

一切都發生得太快。當我回神後，四周都是屍體，我很害怕，站起來就跑，周圍都是飛機碎片。有人抓住我，把我塞進救護車，然後帶我到醫院。

不過，拉梅什並不知道自己是如何離開飛機。醫院表示，拉梅什的情況不算十分危急，傷勢並不嚴重，可能會在未來幾日內出院。醫生也表示，拉梅什患創傷後失憶症，無法依序回憶起完整的事發情況。

起飛前被換位成保命關鍵

幸運的拉梅什登機證座位寫著11A，該座位就在緊急出口旁邊，事發之後，他正好能從出口逃出。但其實他在原本的航班名單被安排在11J，之後不知為何，被換到後來的11A座位。最後一刻位子更改，可能成為他大難不死的關鍵。

專家推測原因紛稱奇蹟

英國格林威治大學消防安全工程組（FSEG）總監Edwin Galea也向《每日電訊報》指，他認為有人倖存下來是奇蹟，「因為我認為從技術層面上說，這宗事故很可能是一場無法生還的意外。」他談到11A座位就在緊急出口的艙門旁邊，其06年曾發表研究，結論是在航空事故中，距離緊急出口5排以內的乘客更有機會倖存。另有專家稱，唯一可能是11A座位在飛機解體時被拋出，令乘客在爆炸中倖存。



HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5