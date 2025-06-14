  • 31°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 北上攻略 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

印度航空空難︱唯一倖存者座位曝光　起飛前換位成保命關鍵　專家推測原因紛稱奇蹟

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 24 分鐘前

分享：

分享：

熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 北上攻略 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

印度航空空難唯一倖存者座位曝光　起飛前換位成保命關鍵。

【印航空難／印度航空／波音客機／奇蹟生還/座位】印度航空（Air India）一架載有242人、飛往英國倫敦的波音787-8客機，本月12日於印度艾哈邁達巴德（Ahmedabad）發生空難，約40歲的英籍印度人Vishwash Kumar Ramesh成唯一倖存者，據外媒報道，事發後他的飛機座位曝光，在飛機起飛前座位被更換，或成其大難不死關鍵。多位專家推測原因，紛紛稱紛稱奇蹟。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）及印媒等媒體報道，影片顯示印度墜機事件後，一名白衣男子走向救護車，一路上回應路人關心，帶手勢生動談話，很難想像他竟是空難的唯一生還者，讓航空專家感到震驚。

影片推介：

Sick問識答
Sick問識答｜日日敷面膜皮膚一定好？　 專科醫生拆解謎思+護膚秘訣

據現場畫面顯示，飛機殘骸起火，機場附近滿佈黑煙，消防人員在現場灌救，搜救行動持續進行中。警方稍早認為，機上242人應該全部罹難，但艾哈邁達巴德警局長馬力克（G.S. Malik）透露奇蹟出現，1名40歲英籍印度裔男子拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh）幸運生還：

警方在11A座位上發現一名倖存者。這名倖存者被送往醫院，正在接受治療。

拉梅什是該失事班機唯一生還者，目前住普通病房，胸部、眼睛和腳有撞擊傷。據悉，他在英國倫敦生活20年，與妻兒同住。拉梅什回憶，在飛機起飛30秒後，就聽到一聲巨響，然後飛機就墜毀。事發當下他手裡還握著登機證，上面清楚顯示他的座位是11A：

一切都發生得太快。當我回神後，四周都是屍體，我很害怕，站起來就跑，周圍都是飛機碎片。有人抓住我，把我塞進救護車，然後帶我到醫院。

不過，拉梅什並不知道自己是如何離開飛機。醫院表示，拉梅什的情況不算十分危急，傷勢並不嚴重，可能會在未來幾日內出院。醫生也表示，拉梅什患創傷後失憶症，無法依序回憶起完整的事發情況。

起飛前被換位成保命關鍵

幸運的拉梅什登機證座位寫著11A，該座位就在緊急出口旁邊，事發之後，他正好能從出口逃出。但其實他在原本的航班名單被安排在11J，之後不知為何，被換到後來的11A座位。最後一刻位子更改，可能成為他大難不死的關鍵。

專家推測原因紛稱奇蹟

英國格林威治大學消防安全工程組（FSEG）總監Edwin Galea也向《每日電訊報》指，他認為有人倖存下來是奇蹟，「因為我認為從技術層面上說，這宗事故很可能是一場無法生還的意外。」他談到11A座位就在緊急出口的艙門旁邊，其06年曾發表研究，結論是在航空事故中，距離緊急出口5排以內的乘客更有機會倖存。另有專家稱，唯一可能是11A座位在飛機解體時被拋出，令乘客在爆炸中倖存。
 

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

健康問題 網絡熱話

最高瀏覽

大角咀倫常慘案丨7旬父壓力過大涉扼斃32歲精神病女兒　稱女兒阻「屙夜尿」成最後一根稻草
大角咀倫常慘案丨7旬父壓力過大涉扼斃32歲精神病女兒　稱女兒阻「屙夜尿」成最後一根稻草
急症室最長等候時間（06月14日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月14日 時間12:05）
印度航空空難｜印度航空空難「機內所有設備失靈」影片流出　2小時後全機墜毀僅1人倖存
印度航空空難｜印度航空空難「機內所有設備失靈」影片流出　2小時後全機墜毀僅1人倖存
女神配對計劃︱曾展望葉蒨文約會撐枱腳率先睇　GM一句話令女神冧爆即場撒嬌
女神配對計劃︱曾展望葉蒨文約會撐枱腳率先睇　GM一句話令女神冧爆即場撒嬌
印度航空空難｜失事一刻影片曝光　機頭一度拉升未果直撞醫學院　5名醫科生喪命極慘烈
印度航空空難｜失事一刻影片曝光　機頭一度拉升未果直撞醫學院　5名醫科生喪命極慘烈