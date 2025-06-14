周末好去處｜共融畫展登陸圍方 智障藝術家展品宣揚保育

由港鐵公司年青團隊自發創立的全方位零售平台LOUDER，繼去年與推動智障青年藝術發展的社企星匠無限合作推出「守護企鵝系列」文創產品，雙方最近再度攜手，希望透過藝術創作展現社會多元共融。

即日起至6月22日期間，在LOUDER圍方分店舉辦為期十天的【夢想無障礙 大聲撐共融】星匠無限畫展。是次展覽包括首次展出的巨型畫作《南極企鵝馬拉松》，以及十九幅由星匠無限年輕藝術家創作的畫作，讓他們在城市中透過藝術展現才華，同時亦讓大眾感受到他們的無限潛能與堅持。

▲ （左起）星匠無限創辦人鄭偉鴻（Andy）、曾美玉（Jade）、LOUDER 銷售及市場經理張淑君（Kwan）、業務發展與營運經理鄭芷淇（Cherry）（曾耀輝 攝）

是次展覽展出一幅由星匠無限五位年輕藝術家和十一位其他成員合力創作、歷時數月完成的大型畫作《南極企鵝馬拉松》。畫作以塑膠彩、油性水筆，以及拼貼技巧完成，細膩描繪他們心中的冰川與企鵝世界。畫作充滿童真與想像，透過真摯的筆觸，把對企鵝的觀察和喜愛轉化為色彩斑斕的畫面，不但展現出他們獨特的藝術視角，也希望藉此喚醒大眾對全球暖化及冰川融化的關注。同時讓大眾看到這群年輕創作者的努力與潛能。

焦點作品《南極企鵝馬拉松》別具意義，不僅展現出團結合作的創作精神，更象徵他們共同面對挑戰、追尋夢想的歷程。現場亦有「守護企鵝」系列文創產品，包括企鵝磁石貼、硅藻泥吸水快乾枱/地墊、多用途環保皮革文件袋，推廣對自然環境的尊重與保護，齊心「守護企鵝」。大家可在欣賞畫作的同時，身體力行支持星匠青年的創作事業。

▲ 19幅由星匠無限年輕藝術家創作的畫作（曾耀輝 攝）

除了展出焦點作品《南極企鵝馬拉松》外，現場亦展出十九幅由星匠無限青年藝術家創作，極具感染力的畫作，三大主題包括《璀璨的香港》、《當藝術家遇上花園時》以及《抽象畫》等。每一幅作品都展現了創作者對生活的觀察與想像，透過豐富的色彩與構圖，呈現他們眼中的世界。不論是熟悉的城市風景，還是抽象的內心情感，都充滿個人風格。

LOUDER X星匠無限【夢想無障礙 大聲撐共融】畫展

日期：2025年6月13至22日

時間：上午11時30分至晚上9時30分

地點：大圍圍方3樓328號舖 （LOUDER店內）