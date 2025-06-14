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健康警號丨71歲梅小青健康再亮紅燈需做手術　曾患膀胱癌腦栓塞

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 12 分鐘前

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71歲梅小青健康再亮紅燈需做手術

【金牌監製／梅小青／手術／膀胱癌／腦血管栓塞】TVB前金牌監製、現年71歲的梅小青，繼早年曾患初期膀胱癌及腦血管栓塞後，近日做定期檢查時，突健康再亮紅燈，再次做手術需留院10日。

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梅小青今日（14日）凌晨在社交媒體發帖，透露日前到醫院做身體檢查，原定兩日一夜，豈料要做手術，幸家人一直陪伴在側，她未有提及做手術原因，只稱康復後會再出動，

本以為兩日一夜的身體檢查，竟然住了十天，還做了一個手術。萬分感謝我心慈貌美的好閨蜜蕭景生醫生，及一直守護著我及家人的胡國樑醫生，給我最快最妥善的安排，萬方感謝我家人的全程陪伴及細心照顧，你哋讓我感覺到我是世上最幸福的人，康復後我又會出動㗎喇。

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帖文曝光後，大批圈中藝人紛紛留言送上慰問，包括鍾嘉欣、陳敏之、朱晨麗等。

梅小青曾製作過不少經典劇集

梅小青曾製作過不少經典劇集，當中包括《原振俠》、《洛神》、《法證先鋒》系列、《宮心計》和《深宮計》等，她過去受訪時便透露曾患上初期膀胱癌及腦血管塞栓，兩度於鬼門關徘徊，因此令她深明健康重要，更珍惜現有時間，把握與家人相處作樂時間。

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梅小青曾患膀胱癌腦栓塞

梅小青2022年曾接受媒體訪問時指，她當年由TVB過檔Now TV初期，因為去洗手間時總會感到不順暢，於是去檢查，竟發現原來膀胱有腫瘤，手術後更需每3個月從橫店返港檢查；直到重返TVB拍《宮心計2深宮計》，她因為對聲音敏感，而且說話時有口齒不清情況，於是再找醫生求醫，經腦科醫生檢查，再證有腦血管栓塞，需要接受腦部血管通波仔手術。先後2次走過鬼門關的梅小青從此明白健康重要性:

健康好重要，我們要去面對，上天給了我兩次機會，我更加要好好珍惜我的生命，去做想做的事。

梅小青退休後嘆世界享受家庭樂

梅小青及丈夫劉家豪先後於2020年及2024年宣佈退休，自此便主力享受家庭樂，不時與家人結伴外遊，她亦不時於社交平台上大曬與家人的外遊照片，一家人樂也融融。

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膀胱癌｜早期症狀不明顯 膀胱癌7大常見症狀

香港泌尿腫瘤科學會副會長、臨床腫瘤科專科潘明駿醫生指，早期的膀胱癌症狀不明顯，患者可能會有無痛血尿、尿頻及排尿時感到痛楚等。當病情惡化至晚期或癌細胞已擴散時，則可能會感到骨盆疼痛、骨痛、體重突然下降及腿部浮腫。「膀胱癌有較高風險惡化，一旦腫瘤擴散，其五年存活率僅為百分之五。」

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