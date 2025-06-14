長壽秘訣︱93歲婆婆體檢超驚人　血管年齡僅20歲　公開養生之道沖涼必做1事

【/長壽/體檢/血管年齡/逆齡/長壽秘訣/】日本一名93歲婦人，做體檢發現身體年齡只有36歲，讓大眾非常驚訝，而更驚喜的事情是婦人的血管年齡更僅有20歲，絕對是逆轉老化的奇蹟！她日前公開其養生之道，直言沖涼必做1事。

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據日媒《朝日新聞》報道，日本岩手縣一名93歲婦人佐藤ヒデ（音譯：佐藤秀）身高163厘米，體重63.5公斤，身材平均且健康。她在去年9月接受體檢時，發現其身體年齡居然只有36歲，血管年齡更僅20歲。其驗身報告結果讓人非常詫異，近日她接受日媒訪問時公開自己養生秘訣。

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1. 每天攝取足夠蛋白質

她每天都會吃足夠的蛋白質，特別是魚和肉，平日會買魚乾冷凍保存，不時烤魚乾吃，非油炸。

2. 每天上落樓梯

她透露自己沒有特定運動，但家住2樓的關係，習慣每天都要上下樓梯，平日亦喜歡在家附近散步

3. 每周一次激活腦部活動

因為她每周五都會帶同患有癡呆症的侄媳婦一起去社區中心量體溫、做簡單體操和摺紙等這些刺激腦部的活動。

4. 喜歡改造和服

大概從88歲開始，佐藤秀喜歡上改造和服，若朋友喜歡的話，有些會送給朋友當作小小心意，其他則拿來變賣賺錢，一舉兩得。

5. 每天睡7小時

她指自己的睡眠質量很好，並傳授睡眠秘技：睡前在被窩中進行5次深呼吸，睡前絕對不用手機，房間亦會拉上窗簾保持黑暗。

6. 維持閱讀習慣

她經常閱讀報紙和雜誌，一方面可以幫助他累積知識，與時並進，甚至能夠增加她與朋友之間的話題，亦保持適當社交，經常與朋友鄰居見面或傾電話聊天。

7. 每周喝啤酒+喜歡喝茶

她表示自己與年輕人一樣喜歡喝啤酒，每周更喝2至3次，尤其是喜歡看電視劇的時候。她平日亦愛喝茶，少喝咖啡。

8. 維持體重

她有個特別的習慣，在每天洗澡的時候會在水中踢腿500下，體重亦一直保持在60至65公斤。

9. 不吃保健品、維持「美味」飲食

她表示自己沒有特別服用保健食品，偶爾嘴饞的她每天會吃水果、喝紅酒和吃冰淇淋。她笑言就算醫生不建議她吃這些甜點，她仍是難以忍口：

美味才是讓生活更愉快的秘訣！

同場加映：11種食物可以幫助降低膽固醇

哈佛醫學院曾於2021年發布，11種食物可以幫助降低膽固醇。哈佛醫學院表示，這些食物會以不同形式阻止身體吸收膽固醇，或將其加速排出體外，從而減低患上心血管疾病的風險，預防中風、糖尿病、心臟病等疾病。若想改善膽固醇超標，日常飲食方面可以選擇這11種食物。

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