父親節｜有一種父子情叫「心照啦」！　一家三代投身能源業最幸福時光：一起回家吃飯

現今世代「子承父業」彷彿成為少數選擇，但張氏一家卻三代五人都選擇投身燃氣行業，在煤氣公司奮鬥跨越半世紀。從祖父到父親，再傳承到孫子，一份穩定、具使命感的職業，不但拉近了彼此的距離，更見證了香港能源行業的發展與變遷。

腳踏實地的傳承

故事始於上世紀七十年代，張佛金為了養家糊口，加入煤氣公司，於馬頭角廠房擔任技術助理，憑藉勤奮與踏實撐起一個家。張佛金希望兩名兒子也有一技之長，於是鼓勵他們投身煤氣行業。受父親影響，哥哥張堅強及弟弟張堅文分別於八十年代加入煤氣公司，由配氣操作部技術助理一步步升上技工、網絡技術專員，直至現時仍然在崗位上默默耕耘。

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與父親一樣，暱稱「佛仔」的張堅文不要求兒子繼承父業，只希望他們生活穩定。佛仔的兩位兒子張杜萍及張禪曾從事飲食業，佛仔憶述「他們工時長，日夜顛倒，我和太太想見他們一面也很難。當時曾開口問他們有沒有興趣投身煤氣公司，但兩人都沒有回應。」直至2017年，兩兄弟尋求更穩定的工作環境，決定一起報讀煤氣公司氣體網絡見習技術員計劃，正式踏入家族傳承的行列。雖然第三代口中不承認子承父業，但父輩的工作氛圍，無形中影響了年輕一代的事業選擇。

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不宣之於口的父子情

見習技術員計劃畢業後，兩位第三代傳人同獲分派到爸爸及伯父所屬的配氣操作部。偶爾張杜萍和爸爸編到同組工作，佛仔笑指：「有時工作忙碌時忘記了兒子叫甚麼名字，只叫他『喂』！」同事都取笑他連兒子叫甚麼名字也忘記。由父子「晉升」為同事關係，張杜萍笑說：「叫甚麼也沒所謂，盡快完成工作較緊要。」

張杜萍和爸爸除了一起工作，亦會盡量等對方一起上下班，而張禪雖然不同區，但上班時間穩定了，更多時間回家吃飯，三父子交流因此多了，距離亦悄然拉近。「佛仔」酸中帶甜地笑言：「兩兄弟以前很少跟我聊天，有甚麼都跟媽媽說，現在見面多了，說話也多幾句了。」

四位男士之間的感情，是典型的中國父子關係，內斂、不宣之於口。今個父親節，問到張杜萍及張禪對爸爸有甚麼表示時，兩人異口同聲地說：「回家一起吃飯已是最好的禮物」，而「佛仔」也是淡淡回應：「心照啦，肉麻說話放心裡就好了。」

▲ 哥哥張杜萍（右一）及弟弟張禪（左一）與爸爸張堅文（左二）及大伯張堅強（右二）合照，他們笑指雖然同於煤氣公司工作，但從沒有四人一起穿著制服拍照，這是難得的機會。（有關機構提供）

經歷時代轉型

時代變，兩代對工作的取態也略有不同。父輩張堅強與張堅文凡事以工作為先，曾獲得煤氣公司首屆傑出僱員的張堅強表示：「我們的理念是工作一定要勤奮、搏命，不怕蝕底、凡事多走一步。」佛仔張堅文也同意：「我們有一份使命感，是肩負保障全港市民供氣安全及源源不絕的責任，不容有失。」而新一代則認為工作時固然需全力以赴，盡責完成，但也要懂得平衡工作與生活，張禪說：「當完成工作後便會覺得舒服了，感到安心及放鬆。」

從早期球墨鑄鐵管道時代到今天的聚乙烯（PE）管道、從手動操作到自動化、AI系統，三代五人親歷能源行業的轉型。張堅文指：「以前裝備較簡單，較著重手藝，現在技術及裝備更先進，即使是我們這些師傅也要學習如何用電腦。一些新科技如AI，我反而要請教兩個兒子。」

沒有華麗的言語，張氏家族卻在日復一日的工作中，展現了傳承的力量。這份跨越時代的默契與堅持，不僅是張氏家族的驕傲，也見證了煤氣公司與員工共創未來的堅實步伐。

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