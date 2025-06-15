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肺動脈高壓｜43歲知名主持人金昀病逝　患「心臟的癌症」13年　曾收逾百次病危通知

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 9 分鐘前

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知名電台主持人金昀驚傳病逝，終年43歲

【金昀/病逝/電台主持/肺動脈高壓/心臟的癌症/症狀/治療】內地知名電台主持人金昀驚傳病逝，終年43歲，她在2012年確診被稱為罕病「心臟的癌症」的「肺動脈高壓」，13年來被醫院下逾100次病危通知書。

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綜合内地媒體報道，據金昀同在支持階界的友人白瑞發文透露，金昀在進入深切治療部搶救15日後，因多重器官衰竭，4月30日在浙江杭州一家醫院病逝。

金昀2012年確診被稱為罕病「心臟的癌症」的「肺動脈高壓」，與病魔抗爭13年，期間收到醫院超過100次病危通知書。她曾是上海廣播電台知名主持人，主持過多檔節目，包括《滾動新聞》、《活到100歲》、《今晚》、《教子有方》等，以專業及親和力深受歡迎。

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2013年，她因參加歌唱選秀節目《媽媽咪呀》節目而廣為人知，並以嘹亮卻略帶沙啞的嗓音演唱《海闊天空》，將自身抗病經歷融入表演，感動了無數觀眾。儘管需隨身攜帶藥物，她仍堅持站立完成整場錄製。當時她在舞台上透露，自己罹患肺動脈高壓，醫生預言僅剩3年命。

本港心臟科專科蕭頌華醫生曾表示，肺動脈高壓屬於肺高壓的一種，靜止時平均肺動脈壓達至20毫米汞柱或以上，好發於20至40歲的女性。至於發病原因眾多，但有一半患者由結締組織疾病，例如硬皮症等併發而起。他指一般而言，病患之所以氣喘嚴重，是因為肺部動脈變窄，阻止了血液流經肺部，從而提高肺部的血壓，導致心臟需更用力泵血。由於其症狀與不少疾病如哮喘及慢阻病相似，令患者延醫情況平均超過2年。他警告肺動脈高壓可引發右心衰竭，最終有機會死亡，而根據資料，此病5年存活率過去僅34%。

至於治療方面，蕭頌華稱，醫生一般會根據病情，單獨或混合使用三類專用藥物，不過如藥物治療已用到最大 劑量而效果仍然不佳時，便可能須進行肺部移植手術。他又指患者一旦確診，避免懷孕，避免到高海拔的地方及不宜過於勞動。香港罕見疾病聯盟會長曾建平亦呼籲政府關顧罕見病患者需求，又指肺動脈高壓病患者致命率高，支援卻很少。

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