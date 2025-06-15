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糖尿病｜男子不嗜甜竟患糖尿病　突半身癱瘓揭愛吃1物惹禍

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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男子不嗜甜竟患糖尿病，突半身癱瘓揭愛吃1物惹禍。

【甜食／糖尿病／高血糖／神經病變／癱瘓】不吃甜食都會患糖尿病？台灣毒物科護理師譚敦慈分享，自己有一名親戚不吃甜食，但某天突然其單側的手腳無法正常活動，結果檢查發現是糖尿病引起的神經病變，被判身心障礙。

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不嗜甜竟患糖尿病

台灣毒物科護理師譚敦慈在節目《小宇宙大爆發》中分享，指該名親戚因罹患癌症，經常要去醫院治療，但某天突然發現單側的手腳癱瘓，起初以為是電療後造成的血栓，結果經進一步檢查發現，其糖化血色素竟超過8％（正常值在4至5.6％），確診為糖尿病併發神經病變。

譚敦慈續指，糖尿病引發的神經病變難以逆轉，該名親戚亦因長期處於這種狀態，最後被判定為身心障礙。她又提到，該名親戚雖然平時不吃甜食，但因為非常喜歡吃薯條，再加上有家族病史，因此罹患糖尿病。

譚敦慈强調，民眾千萬不要誤以為，不吃甜食就會不得糖尿病，尤其是有糖尿病家族史且年過40歲的人，更要特別注意健康狀況。

更多相關報道：糖尿病危機｜糖尿病有樣睇？　醫生揭6部位變黑或患病嚴重隨時飄異味

4大不良習慣恐誘糖尿病

瑞金醫院急診科副主任盛慧球強調，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些關於感染的誘發因素，便可能發展為敗血症甚至敗血症休克：

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糖尿病8大症狀

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8種食物可逆轉糖尿病

台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

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