寵妻好男人｜日食$6方包卻贈老婆400萬加一層樓　移日港男堅持30年「5大慳錢法」

如果一個男人每日只吃6元方包、30年不開冷氣，你可能會認為他極度「孤寒」。但如果他轉頭就將400萬現金和一層樓送給妻子，你又會如何評價？近日，一位移居日本的港男分享他的5大慳錢法，多年來慳了過千萬，完美演繹了何謂「慳自己，從不刻薄別人」。

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寵妻好男人｜對自己孤寒 對家人豪爽

該名在投資銀行從事資訊科技的港男，於「親子王國討論區」發帖文表示，他移居日本生活26年，與比他年輕6歲的內地太太結婚25年，目前夫妻居於東京，租住一個800呎的單位。他自大學畢業至今逾35年，雖然對自己刻薄，但對家人的愛卻毫不吝嗇：

寵愛妻子：每月給2萬港元生活費，另給400萬人民幣作儲備，更買下1300呎單位送給太太。

愛屋及烏：照顧外父外母，並為他們及姨仔買了2個住宅單位。

體驗世界：豪遊57個國家，花費近140萬，巴黎都去了9次。

寵妻好男人｜5大自律慳錢方法

這一切是源於他驚人的自律，一直沿用以下5大慳錢方法：

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5大慳錢法｜1. 早午餐只食方包

他每日的上班開支極低，早午餐就是一袋價值6元的方包，全日開支加起來不到40元，將消費降到最低。

5大慳錢法｜2. 手機、飲水全靠公司

他指公司為了方便員工處理事務，而提供公司手機，他就只用公司手機。他也從不買樽裝水或咖啡，只在公司飲水。連旅遊開支，也善用每年約2次去英國、美國或亞洲區辦事處出差的機會來節省。

5大慳錢法｜3. 踩10公里單車返工

他的住所距離公司10公里，選擇踩單車返工來回，每日省下約20元的交通費，同時也鍛鍊了身體。

5大慳錢法｜4. 堅持不開冷氣

他活用海邊頂樓單位三面透風的優勢，堅持「心靜自然涼」，過去10年夏天都沒開冷氣（但強調太太房可開），用電量甚至比林超英更低，「夏天用電量平均每月116度電，林超英是126度電」。

5大慳錢法｜5. 單車就是全部娛樂

他習慣週末在住處附近踩單車，幾乎沒有任何娛樂開支，連Netflix、健身會籍等費用都完全省下。

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寵妻好男人｜謝絕不良嗜好：不煙不賭

港男補充，以上方法能成功，最重要是沒有不良習慣：「唔賭、唔炒股票、唔做投機買賣、唔酒唔烟，唔同啲不三不四的人一齊」。正是這種極致的自律，讓他累積了超過千萬港元，有能力照顧家人和去旅行見識世界，他直言：「咁多年我去咗57個國家，去旅遊總共花咗我大約140萬港紙」。他已去了7次北海道和9次巴黎，旅遊也願意花錢到高級餐廳吃美食。

港男補充，與太太沒有子女，他一直專心寵妻，除了每月給太太2萬港元生活費外，再給她400萬人民幣作儲備，還有「買了國內二線城市1,300呎樓，寫我老婆名，如果我三長二短，佢都唔使憂」、「老婆啲名牌包也花我不少」。他另外給外父外母生活費，也為兩老及姨仔總共買了2個國內住宅。他寫道︰

總之我慳自己，無刻薄別人。

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