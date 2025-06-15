  • 29°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 方力申 父親節 女神配對計劃 印度空難 關稅戰 DSE2025 小一入學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

寵妻好男人｜日食$6方包卻贈老婆400萬加一層樓　移日港男堅持30年「5大慳錢法」

家事百科

撰文： Exective Mommy

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 42 分鐘前

分享：

分享：

熱門 方力申 父親節 女神配對計劃 印度空難 關稅戰 DSE2025 小一入學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

一名移日港男實行5大慳錢法逾30年，包括早午餐僅食方包，一切全為了妻子及家人。

如果一個男人每日只吃6元方包、30年不開冷氣，你可能會認為他極度「孤寒」。但如果他轉頭就將400萬現金和一層樓送給妻子，你又會如何評價？近日，一位移居日本的港男分享他的5大慳錢法，多年來慳了過千萬，完美演繹了何謂「慳自己，從不刻薄別人」。

最新影片︰

湊得輕鬆啲
視帝爸爸｜陳展鵬被6歲女兒1行為感動　單文柔甘願為家庭放棄事業：享受在家陪伴孩子

寵妻好男人｜對自己孤寒 對家人豪爽

該名在投資銀行從事資訊科技的港男，於「親子王國討論區」發帖文表示，他移居日本生活26年，與比他年輕6歲的內地太太結婚25年，目前夫妻居於東京，租住一個800呎的單位。他自大學畢業至今逾35年，雖然對自己刻薄，但對家人的愛卻毫不吝嗇：

  • 寵愛妻子：每月給2萬港元生活費，另給400萬人民幣作儲備，更買下1300呎單位送給太太。
  • 愛屋及烏：照顧外父外母，並為他們及姨仔買了2個住宅單位。
  • 體驗世界：豪遊57個國家，花費近140萬，巴黎都去了9次。

寵妻好男人｜5大自律慳錢方法

這一切是源於他驚人的自律，一直沿用以下5大慳錢方法

點擊圖片放大
+11
+10

5大慳錢法｜1. 早午餐只食方包

他每日的上班開支極低，早午餐就是一袋價值6元的方包，全日開支加起來不到40元，將消費降到最低。

5大慳錢法｜2. 手機、飲水全靠公司

他指公司為了方便員工處理事務，而提供公司手機，他就只用公司手機。他也從不買樽裝水或咖啡，只在公司飲水。連旅遊開支，也善用每年約2次去英國、美國或亞洲區辦事處出差的機會來節省。

5大慳錢法｜3. 踩10公里單車返工

他的住所距離公司10公里，選擇踩單車返工來回，每日省下約20元的交通費，同時也鍛鍊了身體。

5大慳錢法｜4. 堅持不開冷氣

他活用海邊頂樓單位三面透風的優勢，堅持「心靜自然涼」，過去10年夏天都沒開冷氣（但強調太太房可開），用電量甚至比林超英更低，「夏天用電量平均每月116度電，林超英是126度電」。

5大慳錢法｜5. 單車就是全部娛樂

他習慣週末在住處附近踩單車，幾乎沒有任何娛樂開支，連Netflix、健身會籍等費用都完全省下。

點擊圖片放大
+4
+3

寵妻好男人｜謝絕不良嗜好：不煙不賭

港男補充，以上方法能成功，最重要是沒有不良習慣：「唔賭、唔炒股票、唔做投機買賣、唔酒唔烟，唔同啲不三不四的人一齊」。正是這種極致的自律，讓他累積了超過千萬港元，有能力照顧家人和去旅行見識世界，他直言：「咁多年我去咗57個國家，去旅遊總共花咗我大約140萬港紙」。他已去了7次北海道和9次巴黎，旅遊也願意花錢到高級餐廳吃美食。

港男補充，與太太沒有子女，他一直專心寵妻，除了每月給太太2萬港元生活費外，再給她400萬人民幣作儲備，還有「買了國內二線城市1,300呎樓，寫我老婆名，如果我三長二短，佢都唔使憂」、「老婆啲名牌包也花我不少」。他另外給外父外母生活費，也為兩老及姨仔總共買了2個國內住宅。他寫道︰

總之我慳自己，無刻薄別人。

更多慳錢方法：

麥當勞｜麥當勞慳錢大法爆紅　1個技巧落單減$15　歎麥樂雞+脆香雞翼只需呢個價

Executive Mommy｜「窮人」提升理財技巧累積財富　理財專家揭有錢人2大儲錢方法

戒窮秘訣｜戒掉4個讓人變窮的小習慣　留意1種消費陷阱以免慳錢變燒錢

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

慳錢大法｜日本慳家主婦40年每日僅花$50　傳授11招省錢秘技無痛快速儲錢
14:00 2025/03/01
慳錢大法｜日本慳家主婦40年每日僅花$50　傳授11招省錢秘技無痛快速儲錢
麥當勞｜麥當勞慳錢大法爆紅　1個技巧落單減$15　歎麥樂雞+脆香雞翼只需呢個價
13:48 2025/03/28
麥當勞｜麥當勞慳錢大法爆紅　1個技巧落單減$15　歎麥樂雞+脆香雞翼只需呢個價
Executive Mommy｜「窮人」提升理財技巧累積財富　理財專家揭有錢人2大儲錢方法
18:00 2025/02/09
Executive Mommy｜「窮人」提升理財技巧累積財富　理財專家揭有錢人2大儲錢方法
儲錢大法｜簡易365日儲蓄法擺脫月光族　每日多儲$1無痛存$6.6萬
18:13 2024/12/31
儲錢大法｜簡易365日儲蓄法擺脫月光族　每日多儲$1無痛存$6.6萬
家庭理財｜港男呻月入4萬有7大使費只儲$2000　網民教精咁做可慳2萬【附5大儲錢貼士】
18:33 2024/08/19
家庭理財｜港男呻月入4萬有7大使費只儲$2000　網民教精咁做可慳2萬【附5大儲錢貼士】
戒窮秘訣｜戒掉4個讓人變窮的小習慣　留意1種消費陷阱以免慳錢變燒錢
21:00 2024/09/27
戒窮秘訣｜戒掉4個讓人變窮的小習慣　留意1種消費陷阱以免慳錢變燒錢

你可能感興趣

慳錢大法｜日本慳家主婦40年每日僅花$50　傳授11招省錢秘技無痛快速儲錢
14:00 2025/03/01
慳錢大法｜日本慳家主婦40年每日僅花$50　傳授11招省錢秘技無痛快速儲錢
麥當勞｜麥當勞慳錢大法爆紅　1個技巧落單減$15　歎麥樂雞+脆香雞翼只需呢個價
13:48 2025/03/28
麥當勞｜麥當勞慳錢大法爆紅　1個技巧落單減$15　歎麥樂雞+脆香雞翼只需呢個價
Executive Mommy｜「窮人」提升理財技巧累積財富　理財專家揭有錢人2大儲錢方法
18:00 2025/02/09
Executive Mommy｜「窮人」提升理財技巧累積財富　理財專家揭有錢人2大儲錢方法
夫妻之道 儲蓄 生活智慧 移民 日本 家庭關係 林超英 網絡熱話

最高瀏覽

肝癌｜一家四口相繼患肝癌逝　揭用錯1種廚具惹禍毒性比砒霜高68倍
肝癌｜一家四口相繼患肝癌逝　揭用錯1種廚具惹禍毒性比砒霜高68倍
肺動脈高壓｜43歲知名主持人金昀病逝　患「心臟的癌症」13年　曾收逾百次病危通知
肺動脈高壓｜43歲知名主持人金昀病逝　患「心臟的癌症」13年　曾收逾百次病危通知
急症室最長等候時間（06月15日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月15日 時間16:05）
父親節專訪｜先天腦麻兒子跨過身體障礙奮鬥成博士生　7旬腦癌父風雨同路伴讀41年
父親節專訪｜先天腦麻兒子跨過身體障礙奮鬥成博士生　7旬腦癌父風雨同路伴讀41年