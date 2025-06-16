又一村學校推生命教育 重視品格培育 建立關愛文化

不少家長為孩子選擇幼稚園時，都會考慮學校的教育理念、資源，以及環境配套。創校近七十載的又一村學校，佔地5.5萬平方呎，寬敞的校園環境，加上攀石牆、繩網等設施，深受家長及小朋友青睞。校方近年注重生命教育，特設種植場，又飼養烏龜和白兔。校長溫雪瑩指，希望自小培育學生對世間萬物的關愛，並對生命有更深刻的體會。

位於深水埗區的又一村學校，向來被家長譽為Happy School。該校秉持「致知力行」校訓，追求全人發展，讓學生透過探索過程汲取知識，訓練實踐及解難能力。溫校長直言，該校重視學生的品格培育，「平日上學及放學時，我們會邀請小朋友用廣播咪，和全校小朋友打招呼。有些小學校長和我反映，我們的學生不害羞，會很有自信地表達自己！」

校園內最初只飼養金魚，今年度迎來新成員，分別是小白兔及烏龜。牠們不但引起小朋友的好奇心，主動提出一連串問題，亦從照顧及餵飼工作中，學習到如何關愛動物，從而建立良好的價值觀基礎。溫校長說：「這些動物總有離開的時候，怎樣處理呢？整個生命教育很值得在幼稚園階段，讓小朋友潛移默化，明白生命的可貴。」

▲ 又一村學校溫雪瑩校長相信，在校園內飼養動物，可令學生明白生命的可貴。

營養膳食不可少 家長讚多元化

又一村學校亦充分發揮寬敞的優勢，將部分用地劃成種植場。溫校長分享，剛收成的農作物有芒果、木瓜和荔枝，小朋友見證整個生長過程，體驗收成的樂趣。由於學校自設廚房，廚師可於農作物收成後用以烹調，讓學生品嚐這些農作物的味道。對城市長大的小朋友而言，全是獨特而深刻的學習經歷。

▲ 小朋友從種植活動中，見證農作物的生長過程，認識大自然及生命的奧妙。

「我們的茶點及膳食方面，堅持不購入現成飯盒，因為每一餐都要有湯、飯、菜、肉及水果，達至均衡飲食。有時會是糙米飯、十穀飯、蝴蝶粉、銀針粉……最近我們的茶點試了蜜糖亞麻籽麵包！」家長亦對學校的膳食讚不絕口，她笑言：「有些家長會拿我們的午膳表，作為在家煮飯時的參考菜單。」

高班學舞獅 培養團隊精神

又一村學校注重小朋友的身心健康，除了在飲食方面花心思，亦加強體能活動。溫校長介紹，該校兩年前起額外聘請體適能教練，每周到校兩天，讓學生有機會深入接觸不同運動，學習箇中技巧。此外，校方提供的興趣班多達11種類型，包括足球、籃球、攀石、跳繩、舞蹈、陶瓷，以及近年熱門的劍擊等。

▲ 又一村學校學生於今年三月，參加佛山舞龍舞獅邀請賽，更勇奪銀獎。

值得一提的是，校方破格地將舞獅納入高班〈K3〉的恆常課程。溫校長解釋，舞龍舞獅是中國傳統文化，講求合拍和默契，可以培育小朋友的團隊精神。今年三月份學生代表學校，赴佛山參加舞龍舞獅邀請賽， 年紀輕輕表現卻毫不遜色，最終取得銀獎。溫校長又透露，來年有意引入小童軍，料學生可從活動中獲益。

重視兩文三語 做好升小銜接

目前該校有四位外籍英語教師，以及三位普通話教師。溫校長表示，語境學習十分重要，今年首次試行「Casual Talk」形式的課堂，每周一天，鼓勵小朋友主動以外語和老師聊天，加強日常語言表達，成效不俗，故來年會再增聘相關人手。STEM教育日漸普及，校方亦不斷提升硬件配套，例如特設「智能空間」課室，讓小朋友多接觸應用科技。

▲ 「智能空間」課室附有電子白板，供互動教學。

本年度小一統一派位結果月初公布，又一村學校小一派位成績理想，不少學生獲派心儀學校，當中不乏傳統名校，如喇沙小學、瑪利諾修院學校（小學部）等。溫校長說，學校早已開始進行升小銜接的工作，包括參觀學校、模擬小息及轉堂等，亦有安排畢業生及其家長回校分享，陪伴小朋友做好心理準備。

▲ 校方外聘的體適能教練，教學生打籃球。

▲ 又一村學校致力培育學生的閱讀興趣。

為了讓小朋友有多元化的體驗實踐，展現個人才能，又一村學校將舉辦「童『潛』顯活力 才『能』盡發揮」活動。參加者不但可欣賞學生的表演及作品展覽，亦可參與小手工製作、英語及普通話故事欣賞，以及ifloor遊戲等精彩活動，歡迎2022或2023年出生的幼兒及家長參加。有興趣的家長可於6月30日前，於以下網站報名。機會難得，報名從速!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDvKjX1mNVyDZYL67bnAAx96iSzOGX9NsmykyfUgwjnXLuQg/viewform

又一村學校（Yau Yat Chuen School）

地址：又一村壽菊路2號

電話：2381 2949 / 2381 3336

網址：https://www.yycskg.edu.hk

Facebook: 又一村學校

IG: https://www.instagram.com/yycskg

(特約)