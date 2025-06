女神配對計劃︱誠意令梁敏巧欣賞卻未獲垂青　Babyface發文抒發感受：謝謝你Maggie

【女神配對計劃 / Babyface / 梁敏巧 / 東張女神】TVB戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》在昨晚(6月15日)播出第2集,這集焦點之一落在「東張女神」梁敏巧(Maggie)及Babyface身上。

當日Babyface因為在節目《呃錢》接受梁敏巧訪問結緣由此傾心,之後他揚言力追梁敏巧。在今次《女神配對計劃》內,Babyface向Maggie示愛:「唱歌搞笑我專長,你肯揀我你實變強」,他並唱唱飲歌《黑玻璃》憑歌寄意不愛。之後,Babyface更耍拳及「Ironman式手勢」示愛。

在場的關嘉敏(Carman)、羅毓儀(Yuki)亦表現出甚欣賞Babyface的誠意,至於雖然梁敏巧也坦言受被感動,更稱:「我覺得Babyface由內到外都進步咗好多,你靚仔咗。」

▲ Babyface因為在《呃錢》接受梁敏巧訪問結緣。

當主持林盛斌Bob問Babyface如果梁敏巧再次拒絕會如何,Babyface稱會從此放棄,在梁敏巧面前消失,:「如果今次失敗咗,咁就算數喇,我會尋找一段新嘅戀情。(Bob:講得出做得到?)冇問題吖!」Babyface有承擔的表現,令Yuki忍不住大嘆好Man,Maggie亦坦言感動:「尤其係佢最尾講咗一句好真誠嘅說話去多謝我。」

阿Bob問梁敏巧作最後決定提示稱:「如果你選擇唔著燈嘅話,Babyface就可能喺你世界喺度從此會消失,呢個係佢一次最後嘅機會!」Maggie在最後倒數5秒作出e表現掙扎並一度問其他女神意見,但最終未有選擇與他發展,派「好人卡」鼓勵Babyface稱:「你係好好嘅人,我哋以後可以做朋友。」

當知道夢想破滅後,Babyface雖然眼泛淚光,仍守承諾大方離場並稱:「多謝你(Maggie)鼓勵,我會轉移新嘅戀愛對象,做番自己能做嘅事情」、「好遺憾,但盡咗力,唔得就係時候要邁向下一個階段!」

關嘉敏更被感動眼濕濕,稱:「我為咗Baby Face喊?!我初頭覺得佢係Kam,但我發現佢企咗喺度好真誠咁同你講哩,佢真係認真架喎!」至於Bob也說:「我對你好大改觀,由開頭覺得古靈精怪,到今日覺得原來你係好認真嘅人。」

在《女神配對計劃》播出後,Babyface在個人社交平發文抒發感受,稱:

總算結束這段旅程,正如我所講是時候結束,再見也是朋友,我們一齊為各自美好未來拚鬥。 謝謝你 Maggie。 這段時光是互相進步的旅程。現在既是結束也是新的開始。

老實講大半年型了,學野多了,無大家大力支持真係做唔到,成功固然好啦,但對現在既我黎講,重要的是從中有成長。 大家絕對是見證我進步!感激!

感謝另外幾位女神和BOB既支持和鼓勵說話,特別是carman 關嘉敏 背後竟感動到喊,我剛睇到心中也感動。 謝謝你。

花生團多謝你地支持,特別是森美講野好正😌

What is next ? 我將會展開新一章,感謝各位支持和關注。