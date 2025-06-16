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女神配對計劃︱誠意令梁敏巧欣賞卻未獲垂青　Babyface發文抒發感受：謝謝你Maggie

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撰文： 文體藝online

發布時間： 3 小時前

最後更新： 8 分鐘前

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熱門 女神配對計劃 DSE2025 關稅戰 小一入學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

Babyface現身《女神配對計劃》向梁敏巧示愛，獲女神欣賞卻未獲垂青。

【女神配對計劃 / Babyface / 梁敏巧 / 東張女神】TVB戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》在昨晚（6月15日）播出第2集，這集焦點之一落在「東張女神」梁敏巧（Maggie）Babyface身上。

當日Babyface因為在節目《呃錢》接受梁敏巧訪問結緣由此傾心，之後他揚言力追梁敏巧。在今次《女神配對計劃》內，Babyface向Maggie示愛：「唱歌搞笑我專長，你肯揀我你實變強」，他並唱唱飲歌《黑玻璃》憑歌寄意不愛。之後，Babyface更耍拳及「Ironman式手勢」示愛。

在場的關嘉敏（Carman）羅毓儀（Yuki）亦表現出甚欣賞Babyface的誠意，至於雖然梁敏巧也坦言受被感動，更稱：「我覺得Babyface由內到外都進步咗好多，你靚仔咗。」

女神配對計劃︱Babyface施混身解數向梁敏示愛　東張女神Maggie被感動：你靚仔咗

Babyface因為在《呃錢》接受梁敏巧訪問結緣。

女神配對計劃︱Babyface令在場人士改觀

當主持林盛斌Bob問Babyface如果梁敏巧再次拒絕會如何，Babyface稱會從此放棄，在梁敏巧面前消失，：「如果今次失敗咗，咁就算數喇，我會尋找一段新嘅戀情。（Bob：講得出做得到？）冇問題吖！」Babyface有承擔的表現，令Yuki忍不住大嘆好Man，Maggie亦坦言感動：「尤其係佢最尾講咗一句好真誠嘅說話去多謝我。」

阿Bob問梁敏巧作最後決定提示稱：「如果你選擇唔著燈嘅話，Babyface就可能喺你世界喺度從此會消失，呢個係佢一次最後嘅機會！」Maggie在最後倒數5秒作出e表現掙扎並一度問其他女神意見，但最終未有選擇與他發展，派「好人卡」鼓勵Babyface稱：「你係好好嘅人，我哋以後可以做朋友。」

當知道夢想破滅後，Babyface雖然眼泛淚光，仍守承諾大方離場並稱：「多謝你（Maggie）鼓勵，我會轉移新嘅戀愛對象，做番自己能做嘅事情」、「好遺憾，但盡咗力，唔得就係時候要邁向下一個階段！」

關嘉敏更被感動眼濕濕，稱：「我為咗Baby Face喊？！我初頭覺得佢係Kam，但我發現佢企咗喺度好真誠咁同你講哩，佢真係認真架喎！」至於Bob也說：「我對你好大改觀，由開頭覺得古靈精怪，到今日覺得原來你係好認真嘅人。」

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女神配對計劃︱關嘉敏留言鼓勵

在《女神配對計劃》播出後，Babyface在個人社交平發文抒發感受，稱：

總算結束這段旅程，正如我所講是時候結束，再見也是朋友，我們一齊為各自美好未來拚鬥。 謝謝你 Maggie。 這段時光是互相進步的旅程。現在既是結束也是新的開始。

老實講大半年型了，學野多了，無大家大力支持真係做唔到，成功固然好啦，但對現在既我黎講，重要的是從中有成長。 大家絕對是見證我進步！感激！

感謝另外幾位女神和BOB既支持和鼓勵說話，特別是carman 關嘉敏 背後竟感動到喊，我剛睇到心中也感動。 謝謝你。

花生團多謝你地支持，特別是森美講野好正😌

What is next ? 我將會展開新一章，感謝各位支持和關注。

關嘉敏亦留言鼓勵，稱：「雖然明明唔關我事 但係竟然打動到我！喂！你加油啊！你會搵到你嘅幸福！」

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女神配對計劃︱梁敏巧「著鞋論」作比喻

有部份網民也被Babyface深情感動，覺得他未獲梁敏巧給予互相進一步了解的機會而感到可惜。

不過其實其實在幾日前，梁敏巧曾在個人IG與玩你問我答，當中有網民問她與Babyface之間的可能性：「你話性格最緊要 咁babyface的性格你有冇真正了解過？佢有咩唔好？」

當時梁敏巧以「著鞋論」作比喻稱：「對鞋可能好靚、睇落好舒服，只有自己親身着上腳先知自己想唔想要同適唔適合自己」。

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