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結業潮︱沙田30年老店富東閣海鮮酒家6.30結業　店方籲珍重：可能後會無期

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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富東閣海鮮酒家昨晚突然宣布將於6月30日結業。

【結業/沙田/富東閣海鮮酒家】再有老牌食店結業！以片皮鴨及手工點心贏得沙田街坊歡心的「富東閣海鮮酒家」，昨晚突然宣布將於6月30日結業，感謝一眾食客多年的支持之餘，坦言「今日一別，可能後會無期」。不少食客對消息大感驚訝，幾乎所有留言均表示不捨，有人更大呼「接受唔到」，希望老闆「珍重」。

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富東閣結業︱富東閣兩分店先後結業

據媒體報道，富東閣海鮮酒家由九十年代起，已屹立沙田瀝源邨，至今有30年歷史。富東閣於馬鞍山耀安商場亦有分店，不過早前已結業，只剩沙田瀝源廣場店。

在疫情期間，富東閣曾兩度停業，重開後有不少食客遠道而來光顧，名物包括148元片皮鴨、7.8元起的手工點心，在剛過去的父親節和母親節，仍然有推出晚市優惠套餐。

富東閣海鮮酒家昨晚突然宣布將於6月30日結業。（官方fb）

富東閣昨晚（16日）突然在社交媒體專頁宣布，將於6月30日結業，在公告中感謝食客，「今日一別，可能後會無期！山高水長，各自珍重！有緣再會！」，但未有交代結業原因。翻查過往帖文，酒家曾於去年5月指，市道不景的前提下，仍被加租，直言北上通關後，情況雪上加霜，生意較疫情期間再跌四成，「今時今日香港人消費模式已改變。」

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富東閣結業︱震驚食客：接受唔到！

富東閣宣布結業消息後，不少食客到酒家的專頁留言，幾乎所有留言都異口同聲「唔捨得」、「珍重」、「期待東山再起」，有人指，感謝酒家在疫情時，對市民大眾的照顧，風雨不改提供食物；更有人坦言，感到非常傷心，「接受唔到！」、「好突然，無得再嚟幫襯⋯」，同時，大讚酒家的片皮鴨、黃金糕、蘿蔔糕非常好吃，對日後未有機會再品嚐，感到十分可惜。

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