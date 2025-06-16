郭富城方媛三胎｜59歲郭富城再做爸爸　方媛佗第三胎豪宅養胎細節曝光

【郭富城豪宅/方媛懷孕/天王嫂養胎】方媛日前在社交平台曬出養胎日常影片，意外曝光位處香港半山5星級豪宅，背靠翠綠山巒、面瞰維港城景的絕佳視野，搭配室內外溫水泳池、健身房等頂級設施，引發網友熱議「這才是真正的養胎天花板」。

▲ 近日，方媛多次被拍到穿著寬鬆洋裝、微微凸起的小腹，引發外界對其懷孕的猜測。(IG圖片)

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郭富城方媛三胎｜父親節宣布升格再做爸爸

59歲天王郭富城與小22歲的中國網紅方媛（Moka）自2017年結婚以來，育有兩名女兒Chantelle及Charlotte，一家人生活幸福美滿。近日，方媛多次被拍到穿著寬鬆洋裝、微微凸起的小腹，引發外界對其懷孕的猜測，如今郭富城終於親自證實喜訊，宣布即將升格為三寶爸。而作為天王嫂的方媛，近日在社交平台拍片大曬5星級養胎豪宅，生活既奢華又寫意。

郭富城方媛三胎｜郭富城︰「小朋友越多越熱鬧」

郭富城於6月15日出席電影謝票活動時，被問及是否迎來第三胎，他大方承認：「是開心事，太多就不細說了，我經常說家裡有小朋友越多越熱鬧，因為我喜歡熱鬧嘛！」他還透露，選在父親節這天分享好消息別具意義，並感謝老天爺的安排，流露出滿滿的幸福與感激。郭富城強調自己一直非常重視家庭生活，認為孩子是上天的恩賜，而這份特別的禮物讓今年的父親節格外有意義。

至於第三胎寶寶的性別，郭富城表示順其自然，「是老天安排的，不管是男是女我都接受。」談到是否已經開始準備嬰兒用品，他則笑言應該要問太太方媛，但也不擔心準備不足，因為方媛過去懷孕期間經常有嬰兒品牌主動邀約合作，讓他十分放心。

郭富城方媛三胎｜5星級養胎豪宅靚景

一直活躍於社交平台的方媛，日前分享的日常影片，可謂意外曝光了五星級養胎豪宅。影片先展示了豪宅的外部景觀，只見該豪宅單位背靠翠綠山巒，面向繁華都市高樓景致，景觀開揚壯麗，環境寧靜舒適，相信對孕婦養胎及身心健康都大有裨益。豪宅位於倚山之地，外望高樓大廈與城景，景觀非常開揚。她在影片中展示家中露台、室內外溫水泳池、健身房等設施，宴會廳等高級設施；露台可遠眺維港及城市景致，對養胎心情大有幫助。

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郭富城方媛三胎｜方媛親力親為湊女

雖然身為闊太，方媛依然親自照顧兩名女兒，影片中，她親自下廚為兩位女兒郭詠希（Chantelle）及郭詠萱（Charlotte）準備早餐，隨後又親自送女兒上學，盡顯親力親為。送女上學後，方媛回到家中，趁著早晨的清新空氣，對著窗外開揚的山城美景做運動，保持最佳狀態，生活寫意又健康。

郭富城方媛三胎｜帶貨賣尿片賺奶粉錢

不過，這位天王嫂也不忘「搵真銀」！在影片中，方媛巧妙地為某尿片品牌「賣廣告」，她手拿產品說道：「說不定以後自己的寶寶也可以用得上。」此言一出，被網民解讀為既是在為品牌宣傳，間接官宣懷有第三胎的喜訊，更被讚「精明賺奶粉錢」。

影片尾聲，方媛晚上悉心打扮，帶著兩位可愛女兒出席宴會，享受家庭樂。她不禁在影片中感嘆這充實又幸福的一天是「幸福具象化的一天」，言語間洋溢著滿足與喜悅。

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