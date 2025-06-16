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女神配對計劃｜林俊其自揭暗戀羅毓儀勇敢示愛　「王浩信2.0」曾與港姐梁超怡傳緋聞

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撰文： 王月明

發布時間： 18 分鐘前

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熱門 女神配對計劃 DSE2025 關稅戰 小一入學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

林俊其入行九年因撞樣王浩信曾擔任多劇替身。

【女神配對計劃 / 林俊其 / 羅毓儀 / 王浩信 / 梁超怡】TVB真人騷《女神配對計劃》在昨晚（6月15日）播出第2集，有「王浩信2.0」之稱的林俊其驚喜登場，他自揭一早偷偷暗戀羅毓儀（Yuki），其大膽公開示愛令女神Yuki感動得淚中帶笑！

有「翻版王浩信」之稱的林俊其於2016年中學畢業後便在TVB擔任特約演員，翌年開始以模特身份接拍廣告和微電影，之後於2018年入讀無綫短期藝員訓班後正式加入TVB。

林俊其因其樣貌、身形，甚至聲線上都酷似男藝人王浩信，曾三度在劇集《兄弟》、《反黑路人甲》及《踩過界II》中飾演其角色的年輕版和擔任其替身，而被觀衆熟知。

女神配對計劃︱誠意令梁敏巧欣賞卻未獲垂青　Babyface發文抒發感受：謝謝你Maggie

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女神配對計劃｜坐實「A貨王浩信」的外號

2020年他於《愛·回家之開心速遞》中飾演「藍浩信（Signal）」一角，更是將「A貨王浩信」的外號坐實，也難怪他會於介紹表上幽默寫上「視帝2.0」！

多年來林俊其拍過不少劇集，包括《食腦喪Ｂ》、《異搜店》、《白色強人II》、《破毒強人》、《黑色月光》等，近年他在《反黑英雄》演古惑仔「番茄」，憑着出色表現成功入屋！

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女神配對計劃｜年初與港姐梁超怡傳緋聞

林俊其在年初時，被拍到與港姐梁超怡齊穿「白色情侶裝」到尖沙咀拍拖斷正，二人逛街購物、浪漫共度晚餐，途中林俊其還細心幫梁超怡影靚相，似足熱戀中的小情侶。

事後林俊其與梁超怡雙雙否認戀情傳聞，林俊其澄清二人只是好朋友，更表示沒有追求梁超怡的念頭。至於梁超怡則發文澄清二人只是好兄弟。

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