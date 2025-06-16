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TVB當家花旦︱左眼生眼挑針及濕疹　被困擾1年未能根治：又痕又痛好辛苦

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

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TVB當家花旦左眼生眼挑針及濕疹，被困擾1年未能根治。

【高海寧 / 高Ling / 高Ling】女神「高Ling」高海寧近幾年憑《三十而已》、《新聞女王》等劇集受觀眾歡迎，演技獲得到認同，人氣急升的高海寧工作旺亦隨即增多。她已拍完或在拍攝的劇集包括近《武林》、《夫妻的博弈》、《璀璨之城》、《新聞女王2》，可見十分受TVB力捧。

可是成名同耍付代價，高海寧身體健康同時也受影響，去年曾頸部出現不正常凸起的硬塊，健康早亮起紅燈，可是近日她的身體又再有另一問題。

高Ling在個人IG以Story方式，上載指自己左眼的短片。從影片可見，高Ling左眼通紅泛淚水，而且還腫了，並無奈寫道：「我隻眼不停反反覆覆一年啦，唔係生眼挑針就係濕疹，又痕又痛真係好辛苦，我真的沒辦法了！」

網民對此感心痛紛紛留言慰問，同時不少網民估計高Ling因為抵抗力和免疫力低因此出現此情況，建議她要多多休息，同亦有人介紹眼科醫生給她，希望她早日根治問題。

性感女神丨高海寧食素令心寧平靜　世一好家姐高Ling無限量支持弟弟

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事實高Ling也渴望可以放假，日前在個人社交平台上載多張外遊的照片，寫道：「突然發現，我好需要一個假期，一個長～～～～～假期，一個無所事事、可以發呆、好好感受生活的real假期，找回我的健康和笑容。」

從她分享的照片可見，她分別穿吊帶裙、露腰短top配熱褲，甚王當中還有一張相是她穿紅色三點式泳衣，可見高Ling通常喜歡去一些可以享受陽光與海灘的地方旅行。

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