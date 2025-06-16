結業潮｜潮流玩具店kkplus朗豪坊店結業　曾爆「挨跌天線得得B」事件引公關災難

【kkplus朗豪坊/結業潮/天線得得B事件】結業潮一浪接一浪！位於旺角朗豪坊的潮流玩具店kkplus因租約期滿結業，昨日（6月15日）為最後營業日。2022年，kkplus因「男童挨跌天線得得B」事件引發公關災難，成為全城熱話。

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結業潮｜kkplus朗豪坊店結業

kkplus早前於社交平台公布結業消息，指由於租約期滿，朗豪坊門店於6月中閉店，最後營業日為6月15日，門店結業後，顧客可繼續瀏覽網店選購。該店早前亦推出1折清貨優惠，吸引不少顧客前往購物。

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結業潮｜天線得得B事件引發公關災難

kkplus的結業消息引起熱議，不少網民回帶2022年的「男童挨跌天線得得B」事件。當時kkplus店內一隻高1.8米的「天線得得B」巨型公仔被一名男童挨跌、倒地粉碎，男童父母即場賠償3萬多元，事件引起全城討論，大批網民不滿店方處理手法，並湧到kkplus社交平台派「嬲」。

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kkplus其後發聲明澄清，處理方法是由事主主動提出，已經即時處理並在雙方同意下徹底解決。此外，就有關擺設的售價，該大型擺設為首版印刷之原型品，官方預售價格為52,800元，原型品之成本涉及多方面的費用，包括版權及設計、研發及打造模具、擺設的加固包裝費及運輸費等；同款產品之25cm版本為1,180元，並無收取多於該貨品之售價。

然而，即使店方發文澄清後，不少網民都表示不收貨，質疑在店舖中心放置大型公仔，且無任何保護公仔措施是別有用心。

結業潮｜2020年開設旺角首店

kkplus為凱知樂國際旗下的潮流玩具店，2020年於旺角朗豪坊開設首店，售賣本地及海外的潮玩品牌的產品，曾在銅鑼灣、屯門都有分店。不過，隨著kkplus旺角朗豪坊最後一間實體店關閉後，顧客需到網上商店購物。

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