  • 30°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 女神配對計劃 DSE2025 關稅戰 小一入學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

消委會檢測丨25款眼影逾8成含可致敏重金屬　13款4.5星以上名單最平$62

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 47 分鐘前

分享：

分享：

熱門 女神配對計劃 DSE2025 關稅戰 小一入學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

消委會檢測25款眼影逾8成含可致敏重金屬　13款4.5星以上名單最平$62

【消委會／眼影／眼影筆／眼影霜／眼影液】女士注意！消委會將市面25款包括眼影筆、眼影霜和眼影液樣本進行檢測，並於今日(16日)公布結果，發現雖然所有樣本均符合內地及歐盟的現行規定，惟逾8成樣本檢出可能致敏的重金屬。即睇下文13款4.5星以上名單，最平$62，當中5款總評更獲5星。

消委會是次檢測了25款眼影樣本，當中包括10款眼影筆、7款眼影霜/膏，以及8款眼影液/蜜，全部均為單色款式。當中15款標榜妝效可以，維持數小時至24小時不等。消委會檢測了以上25款樣本中8種金屬元素含量，包括砷、鎘、鉛和水銀；而可刺激皮膚或可致敏的金屬元素則有銻、鉻、鈷和鎳。

結果發現，全部樣本均檢出微量鉛，檢出量由0.063mg/kg至2.2mg/kg不等，但全部都符合內地規定上限要求。而樣本中。若參考較嚴謹的德國指引限值，各樣本所檢出的鉛和砷含量均符合相關建議。與此同時，各樣本都沒有檢出鎘和水銀。整體而言，儘管各樣本檢出與安全較相關的金屬元素，但並沒有安全疑慮。

3款不含可致敏的金屬元素

但值得注意的是，而可刺激皮膚或可致敏的金屬元素則有銻、鉻、鈷和鎳。有18款樣本檢出2種可刺激皮膚或可致敏的金屬元素，普遍樣本的鉻含量高於1mg/kg這個目標水平。

不過，有3款樣本則未有檢出可致敏的銻、鈷及鉻的金屬元素，包括：

點擊圖片放大
+2

1. excel 柔滑亮彩眼影筆 Gleam On Fit Shadow

2. FASIO 多功能防水彩妝膏 Multi Face Stick 08 健康氣色的棕色 08 Caramel Kiss

3. GIORGIO ARMANI  薄紗眼影液 67S

最新影片:

Healthy Life
Healthy Life｜骨盆前傾可致腰椎彎曲　2大動作穩定核心+訓練臀肌

4.5星或以上眼影總評清單 最平$62

點擊圖片放大
+13
+12

【總評滿分眼影名單】

眼影液 sisley 植物采護眼影液 Ombre Éclat Liquide $360
眼影液 GIORGIO ARMANI 薄紗眼影液 eye tint shimmer longwear $330
眼影筆 LAURA MERCIER 鑽光幻魅眼影筆 Caviar Stick Eye Color $305
眼影液 MAC 魔幻星辰閃粉液 DAZZLESHADOW LIQUID $190
眼影筆 excel  柔滑亮彩眼影筆 Gleam On Fit Shadow $109

【4.5分眼影名單】

眼影筆  FENTY BEAUTY  SHADOWSTIX LONGWEAR EYESHADOW STICK 01 SIP & SPARKLE $248
眼影筆  NARS 色惑眼影筆 TOTAL SEDUCTIONEYESHADOW STICK 閃亮古銅金色 HUSTLE $290
眼影筆  BOBBI BROWN 持久炫彩眼影筆 Long-wear Cream Shadow Stick Golden Bronze Shimmer $305
眼影筆  HOURGLASS VOYEUR EYESHADOW STICK Solstice (Metallic Bronze) $300
眼影霜/膏  rms beauty 柔滑炫彩眼影膏 Eyelights 星光閃爍的香檳色調 Moondust $260
眼影霜/膏 smashbox  ALWAYS ON CREAM SHADOW ROSE $195
眼影霜/膏  FASIO 多功能防水彩妝膏 Multi Face Stick 08 $60
眼影液  CANMAKE 絲滑眼影液 Eyecolor Magician (Eyeshadow) 06 粉棕色 TSUYOGARI $62

使用眼影小貼士

1. 如果最近曾經接受眼科手術、眼皮或眼睛有感染情況，應待康復後才在眼部範圍使用化妝品。此外，應丟棄感染期間用過的眼部化妝品，以免重複感染

2. 用手指沾取或塗抹眼影前，應先徹底清潔雙手；如使用化妝掃，亦應定期清潔確保衞生；
3. 即使是親人或好朋友，都不應共用任何化妝品；
4. 避免在行走的車箱內施用眼部化妝品，以免傷及眼睛；
5. 用後適當儲存，避免將化妝品存放於高溫（溫度超過30°C）的地方，例如車箱內以及陽光照射到的窗邊位置，否則可能令產品所含的防腐劑失效而令產品變質
6. 使用任何眼部化妝品後，如有出現痕癢不適等情況，應立即停用產品，並視乎情況及時求醫診治。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

防曬推薦2025︱澳洲調查測試8成防曬SPF未達標　4款符合聲稱SPF50或以上防曬名單【附消委會+LDK高分防曬推介】
11:17 2025/06/13
防曬推薦2025︱澳洲調查測試8成防曬SPF未達標　4款符合聲稱SPF50或以上防曬名單【附消委會+LDK高分防曬推介】
卸妝潔面推薦2025︱《LDK》15款A級或以上平價卸妝潔面產品推薦　徹底清潔濃妝高保濕方便易用
16:31 2025/06/12
卸妝潔面推薦2025︱《LDK》15款A級或以上平價卸妝潔面產品推薦　徹底清潔濃妝高保濕方便易用
MUJI無印良品化妝品推介2025︱《LDK》評測MUJI無印良品彩妝全品項　推薦33款化妝品清單 打造春夏必備流行妝
16:09 2025/03/12
MUJI無印良品化妝品推介2025︱《LDK》評測MUJI無印良品彩妝全品項　推薦33款化妝品清單 打造春夏必備流行妝

你可能感興趣

防曬推薦2025︱澳洲調查測試8成防曬SPF未達標　4款符合聲稱SPF50或以上防曬名單【附消委會+LDK高分防曬推介】
11:17 2025/06/13
防曬推薦2025︱澳洲調查測試8成防曬SPF未達標　4款符合聲稱SPF50或以上防曬名單【附消委會+LDK高分防曬推介】
卸妝潔面推薦2025︱《LDK》15款A級或以上平價卸妝潔面產品推薦　徹底清潔濃妝高保濕方便易用
16:31 2025/06/12
卸妝潔面推薦2025︱《LDK》15款A級或以上平價卸妝潔面產品推薦　徹底清潔濃妝高保濕方便易用
MUJI無印良品化妝品推介2025︱《LDK》評測MUJI無印良品彩妝全品項　推薦33款化妝品清單 打造春夏必備流行妝
16:09 2025/03/12
MUJI無印良品化妝品推介2025︱《LDK》評測MUJI無印良品彩妝全品項　推薦33款化妝品清單 打造春夏必備流行妝
健康問題 眼影 眼部化妝 重金屬 消委會

最高瀏覽

急症室最長等候時間（06月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月16日 時間12:05）
方力申｜方力申宣布造人成功將當爸爸　中醫揭最佳行房時間　1個因素更易受孕
方力申｜方力申宣布造人成功將當爸爸　中醫揭最佳行房時間　1個因素更易受孕
糖尿病｜男子不嗜甜竟患糖尿病　突半身癱瘓揭愛吃1物惹禍
糖尿病｜男子不嗜甜竟患糖尿病　突半身癱瘓揭愛吃1物惹禍
網絡熱話｜富商涉詐騙逾900萬柬埔寨機場被捕　港網紅女兒稱父「遭綁架」發文求助
網絡熱話｜富商涉詐騙逾900萬柬埔寨機場被捕　港網紅女兒稱父「遭綁架」發文求助