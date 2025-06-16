醫療事故｜「車模界林志玲」打牛奶針亡　驚爆流速每秒1滴變5滴檢方擇日解剖

【車模界林志玲/ 蔡語芯/ 牛奶針/ 點滴流速/ 解剖】有「車模界林志玲」之稱的30歲台灣模特兒蔡語芯（泡泡）上月在整形名醫吳紹琥的診所施打俗稱「牛奶針」的麻醉點滴後陷入昏迷，最終在上周四（12日）拔喉。有指其點滴流速由原本的每秒1滴變成5滴，檢方將此事列為追查重點，會擇日進行解剖釐清真相。

綜合台媒報道，蔡語芯長期飽受失眠所苦，在親友介紹下於5月25日前往吳紹琥開設的「法瑞診所」接受舒眠舒眠電波療程，不料卻在施打「牛奶針」後突然失去呼吸心跳，送醫搶救後昏迷19日，且昏迷指數僅有3（即處於深度昏迷狀態），家屬最終在上周四（12日）下午決定拔喉。

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醫療事故｜點滴流速每秒1滴變5滴 或成致命關鍵原因

檢方目前已將涉事名醫吳紹琥列為被告，據報他在應訊時坦承替蔡語芯施打牛奶針，並透露原本的點滴流速為每秒1滴，當時對方抱怨太慢，他則回應若過快會有生命危險。之後他外出辦事，卻突然接獲員工通報，指蔡語芯的生命跡象逐漸下降，他在電話中指導如何急救，並迅速返回診所查看，驚見點滴流速變成每秒5滴。蔡語芯疑似因為短時間內注射大量藥物而陷入昏迷，至於是誰調整了點滴流速，吳紹琥就供稱自己不清楚。

據報，點滴流速有可能是導致蔡女昏迷的關鍵原因，但診所的CCTV畫面疑似被刪除，檢方對吳紹琥的說法持保留態度，將會進一步釐清。

檢警於上周五（13日）上午會同蔡語芯的哥哥及媽媽在台北市立殯儀館進行遺體相驗，經過1個多小時採集檢體並開立死亡證明，但檢察官認為需進一步釐清詳細死因，因此將擇日進行解剖。

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同場加映｜牛奶針可用作治療「大白肺」

關於牛奶針的應用，台灣胸腔內科醫生蘇一峰近日就在個人Facebook專頁發文，指出重症醫生在治療「大白肺」病人時，會使用牛奶針讓病人呼吸減少，讓肺好好休息，並表示「治療大白肺用的牛奶針劑量是舒眠的10倍、100倍以上」，但只要好好插喉支持著呼吸，就不會出事。「大白肺」是指嚴重肺炎導致呼吸困難的狀況，當肺炎嚴重時，肺泡內會積滿痰液與發炎的水，使空氣無法進入交換氣體，導致病人血氧驟降，當血氧飽和度下降到89以下即進入缺氧狀態。如未及時處理，可能在幾小時或半天內造成心跳呼吸停止死亡。

蔡女因睡眠障礙而選擇施打牛奶針，對此蘇一峰就強調，牛奶針不應該被用作助眠用途，施打時一旁必須備有急救器材，以防發生呼吸停止時能立即進行插喉急救。

醫療事故｜牛奶針屬第四級毒品

韓國影帝劉亞仁於2023年因涉嫌濫用異丙酚（Propofol）、吸食大麻、可卡因等8種藥物及毒品而遭警方調查，本港麻醉科專科醫生凌偉業曾接受記者訪問指，異丙酚是現代麻醉醫學其中一隻會經常使用的藥物，主要用作麻醉和鎮靜用途，當中包括為病人進行監察麻醉 、全身麻醉，也會為深切治療部病情嚴重的病人注射，減輕他們痛苦。由於Propofol某程度上可以把過往的麻醉方法、效果等整合，應用範圍大增，加上生效及散藥速度快，因此被視為近代最有用的麻醉藥之一。

一般進行麻醉時注射劑量必須由麻醉科專科醫生度身制訂 ，並不是固定的分量，會根據手術情況及病人身體狀況隨時調校。作為一款液體藥物，Propofol因為藥物性質關係需要大量油分作為乳化劑用於液體儲存，因此必須透過靜脈注射方式注入體內，加上外觀呈奶白色，故又俗稱「牛奶針」。

凌偉業醫生介紹指，透過麻醉劑麻醉身體一般可分為5個階段，病人或會出現以下情況：

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1. 輕量放鬆

2. 或呈興奮、亢奮狀態、甚至短暫失控的狀態

3. 輕量抑壓，達輕微如安眠藥以及鎮靜劑效果

4. 達中至深層麻醉效果，呼吸、心跳等機能開始受影響

5. 已達全身麻醉效果，呼吸、心跳減慢，病人需插呼吸管，協助生命支援等

麻醉藥｜濫用恐減慢心跳呼吸 本港僅限兩專科醫生使用

在Propofol副作用方面，凌偉業醫生指隨著注入體內的劑量越高，心跳、呼吸等均會逐漸減慢，會失去氣管保護功能，有機會誘發心臟衰竭及吸入性肺炎等。事實上，樂壇巨星米高積遜早年就因濫用Propofol而導致離世。

由於Propofol具有成癮的傾向，凌偉業醫生表示世界各地均有個別醫護人員用作濫藥、自殺用途，加上米高積遜濫用Propofol死亡一事，因此醫學界一般規定醫生在每次使用Propofol時，都須呈報使用分量及狀況，亦有一些國家以及醫院需要把Propofol「鎖入櫃」。

至於香港的應用情況，凌偉業醫生指，Propofol在本港無法自行購買，必須經由接受過麻醉科專科訓練的醫生及深切治療專科訓練的醫生使用，沒有受過相關專科訓練的醫生暫不被建議使用。

凌偉業醫生指，香港近年也斷斷續續出現了幾個懷疑非正式使用個案，在沒有註冊的醫院及診所裏 ，被沒有相關專業訓練的醫生和護士使用了Propofol ，導致了災難性的後果，甚至乎失去性命 ，發生不少悲劇。所以若果需要使用這類麻醉藥的話，必須向相關專科麻醉科醫生或相關正式註冊的醫療機構等，尋求專業的了解和使用。

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