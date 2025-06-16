女神初老｜48歲謝安琪認老敵不過歲月　慨嘆身體2大機能退化：今年特別明顯

【謝安琪/衰老/中年危機】一向被譽為「女神」的謝安琪（Kay），縱然外貌保養得宜，身體卻誠實地響起警號。現年48歲的她，日前接受新城電台訪問宣傳入行20周年新歌時，罕有剖白正經歷的衰老狀況，坦承自43歲起已感覺機能退化，今年更出現2大明顯徵狀！

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

女神老了︱Kay自覺43歲時開始感到衰老

早前有報道指Kay去年初曾患上重病，需緊急送院接受手術，老公張繼聰其後出席活動時已為太太澄清，指Kay只是肺部較差，試過爆肺又中過流感，因此咳嗽時容易聲帶受損，至於入院，純粹因為腸胃炎和爆微絲血管，但未有做大手術，令歌迷放下心頭大石。

Kay向來是圈中凍齡靚媽，是不少人心目中的女神，雖然還有兩年便「入5」，但狀態驚人，不過Kay近來卻自揭身體已開始變老，由於新歌《50/50》有50歲的意思，主持人梁兆輝笑指仍是4字頭的Kay太心急，Kay解釋這是源於切身感受：「43歲時已經開始感到衰老，今年48歲更加明顯，視力衰退、記憶力下降，呢首歌就係想記錄呢種確認自己正在變老嘅狀態。」

最新影片推介:

女神老了︱破天荒首度與老公張繼聰關騷

她再強調作品並非消極面對衰老，而是探索身體走下坡時，如何讓心態保持向上，繼而回憶2007年作品《3/8》，當年她30歲，歌曲就喻為人生的8份之3。Kay揭露這首歌與林家謙充滿淵源，原來林家謙於2007年仍是中學生時，是靠她的《3/8》撐過會考壓力，又笑對方十多歲就聽有關人生30歲的歌，連主持也指他「老積」。

踏入歌壇20周年，Kay除了正視衰老問題，亦將會破天荒首度與老公張繼聰在澳門舉行夫妻檔演唱會，至於為何選澳門而非香港？Kay笑言：「出道到依家一直都冇人叫過我哋一齊開騷，今年無端端有人邀請我哋，其實我哋兩個都係20周年，佢同我同一年出道，我又覺得好有趣喎，竟然今年有人邀請就做啦，一切都好go with the flow咁做。」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

女神老了︱Kay：站得上台大家都是主角

談到兩公婆如何分工，Kay自稱傳統派，由於性格使然，將大事交給老公，自己甘願打理瑣碎事務，亦沒有想過在台上誰做主，因為站得上台大家都是主角，並笑言：「我一向同人合作都鍾意令對手發光，佢有福啦，遇到我呢個對手。」主持人又搞笑問Kay親熱時聽甚麽音樂？她也坦率回應：「嘩，親熱嘅時候通常好靜㗎喎，聽大自然嘅聲音。」

相關內容:

星二代｜謝安琪大仔張瞻中學畢業媽媽感動落淚 哥哥1句話讓妹妹淚崩

謝安琪患病｜謝安琪傳去年患重病死過翻生 曾被緊急送院做手術憂隨時復發

星二代｜7歲張靖參加跳舞比賽奪冠軍 謝安琪靠1招提升子女自信心：要適當讚美

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5