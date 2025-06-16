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女神配對計劃︱梁敏巧樹仁新傳系高材生到《東張》女神　拋「著鞋論」拒愛Babyface

升學教育

撰文： 陳麗薇

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

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TVB 戀愛綜藝《女神配對計劃》引起熱議。(電視截圖)

【女神配對計劃/梁敏巧/樹仁大學】TVB戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》掀起熱話，昨晚（15日）播出第二集，萬眾期待的Babyface終於登場，出盡招數追東張女神梁敏巧（Maggie），可惜對方以「著鞋論」拒絕，而Babyface都在社交平台大方表示，希望之後兩人再見亦是朋友。

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聲稱現職KOL的Babyface近日以嶄新面貌回歸大眾視野，他報稱年薪36萬，而這次他帶著「從一而終」的決心，目標明確 —— 誓要追到梁敏巧。這位對梁敏巧「眼中只有她」的追求者，從未出場便開始製造話題，未出場已先聲奪人向梁敏巧示愛：「唱歌搞笑我專長，你肯揀我你實變強」，接著更使出「四大爆笑冧女絕殺，派心、唱情歌、耍拳及Ironman式示愛！」

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女神配對計劃︱Babyface:祝福彼此未來

可惜最終都未能奪取女神芳心，梁敏巧坦言被感動，並大讚今次再見Babyface，感覺對方各方面都進步不少：「我覺得Babyface由內到外都進步咗好多，你靚仔咗。」當主持Bob問到Babyface，如果女神再次拒絕時，Babyface就坦言將會從此放棄，直言「人哋都唔要我，咁我又何必呢？」將向前看，尋找一段新的戀情。

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女神配對計劃︱Babyface 登場獻絕招梁敏巧以「著鞋論」拒愛

而其實早在幾日前，梁敏巧在IG與網民互動玩你問我答，有網民追問她與Babyface之間的可能性：「你話性格最緊要，咁babyface的性格你有冇真正了解過？佢有咩唔好？」，當時梁敏巧就以「著鞋論」比喻作回覆，表示：「對鞋可能好靚、睇落好舒服，只有自己親身着上腳先知自己想唔想要同適唔適合自己」。節目播出後Babyface亦有在社交平台發表感受，希望「再見也是朋友，我們一齊為各自美好未來拚鬥。」

女神配對計劃︱梁敏巧背景揭秘：從樹仁高材生到《東張》女神的成長路

梁敏巧因為主持《東張》而為觀眾熟悉，她畢業於樹仁大學新傳系，早前她回到母校接受TOPick記者訪問，她提到感激學校的栽培讓她成材，在學時又提供很多實習機會學以致用，她也感恩在校內遇上良師，學會主動與人溝通，發掘新聞題材。

梁敏巧日前回到母校接受訪問。

梁敏巧於2013年入讀香港樹仁大學新聞與傳播學系，畢業後在傳媒機構工作，她有感生活枯燥，性格不服輸且不愛原地踏步的她，遂決定參選港姐挑戰自己，因而入行成為《東張》的一員，將在學校學到的東西學以致用。而她亦多才多藝，她坦言:「大學開始就自給自足，打4份兼職賺取生活費，她覺得讀大學就是長大了，人大了就要學會養活自己，不想再成為父母的「裙腳女」，所以她去教琴、做PA（節目助理）、做PR（公關）及做市場推廣，兼職的工作，令她實踐到在學校學到的知識。」

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