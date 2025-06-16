吳文忻抗癌｜吳文忻抗癌見成效　身體好轉重拾運動　自嘲有過度活躍症

【吳文忻／抗癌／乳癌／化療／運動】現年50歲的前港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹）自去年8月公開乳癌復發後，一直積極對抗病魔，惟病情反覆，早前更透露由第三期惡化至第四期。吳文忻嘗試多種治療方法，最近她表示癌指數已回落至正常水平，更由每周一次化療改為3周一次。吳文忻上周六（14日）就在社交平台發文分享近況，並笑稱自己患有過度活躍症。

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吳文忻日前（14日）在Instagram發文分享出去打匹克球（Pickleball）的照片，照片中可見吳文忻身穿粉紅色運動裝，頭戴棒球帽，精神奕奕，狀態不俗，面露燦爛笑容。她表示，「尋日朝早去咗做gym，下午去咗練歌唱咗6個鐘karaoke，跟著夜晚去打人生第一次嘅pickleball！都幾好玩喎，呢個運動可以繼續！過度活躍症的我，生活如常就是幸福，感恩能重拾運動。」

許多網民都繼續為她送上正能量，紛紛留言送上祝福，謝安琪亦留言表示：「That’s great」。

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吳文忻抗癌｜癌指數回落至正常水平 化療次數減至3周1次

吳文忻上月在Instagram公開病情最新發展，指自己最近一次覆診迎來好消息，報告指她身體的癌指數CEA和CA15都有下降至正常水平的跡象。不過她解釋，即使癌指數回落至正常水平未抗癌成功，至少顯示現階段合併傳統化療藥物和輔助治療的方法，對於抑制癌細胞生長很有效。醫生亦加重化療藥物分量，批准她由每星期覆診一次，減少為3星期才覆診一次。

吳文忻去年透露，乳癌復發後癌細胞變異並擴散至尾龍骨，病情惡化至第四期。她隨即接受電療，並嘗試不同治療方法。今年4月，因白血球指數不達標，曾暫停化療一段時間。

為對抗癌細胞，吳文忻採取「大包圍」策略，結合傳統治療與輔助療法，並一直在Instagram分享抗癌心路歷程，過程如同搭過山車。她指，癌細胞實在太狡猾，變化多端，故此一直以來使用多種輔助治療幫助抗癌。

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吳文忻3年前在美容院做按摩，推拿師幫她推胸通淋巴時，發現其左胸有硬塊。隨後，她求醫檢查確診乳癌，展開抗癌之路。去年乳癌確診復發，且已經第3期，乳房癌細胞由當初2.5cm擴大至5、6cm的大小，加上有些癌細胞已經擴散至淋巴，不得不進行化療和免疫治療。她一直積極對抗癌症，透過社交平台分享抗癌歷程。

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