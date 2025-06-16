女神配對計劃︱羅毓儀一級榮譽畢業棄當MT入娛圈　Yuki被林俊其表白感動哽咽：你好了解我

【女神配對計劃 / 羅毓儀 / 林俊其】TVB真人騷《女神配對計劃》繼第一集曾展望（GM）向葉蒨文（Sophie）勇敢告白後，昨晚（6月15日）播出的《女神配對計劃》第二集有「王浩信2.0」林俊其（Kris）現身，勇敢向暗戀多時的羅毓儀（Yuki）。

林俊其（Kris）在未拉開幕時，沒開名向心儀女神告白：「我覺得佢每做一件事都會好驚、同埋都會諗好多嘢，所以就阻住咗佢行前一步。但我想講你相信自己就可以；同埋如果可以嘅話，我想做你輔助。」當時Yuki全程除疑惑零反應，葉蒨文（Sophie）見狀出手幫忙撳燈，讓Kris有出場表白機會，Sophie：「我冇理由唔畀你爭取。」

最終，Kris在主持林盛斌（Bob）引領下講出心儀女神是羅毓時，令沒想過自己就是女主角的Yuki大為震撼，直言：「我依家個心跳得好快，我以為你講緊Step（李芷晴）。」

女神配對計劃｜林俊其自揭暗戀羅毓儀勇敢示愛 「王浩信2.0」曾與港姐梁超怡傳緋聞

▲ 羅毓儀最初以為林俊其向李芷晴表白。

女神配對計劃︱林俊其向羅毓儀青告白

Yuki稍作鎮定後追問Kris：「但你幾時開始…（鍾意我）？我哋都識咗一段時間？」Kris聞言害羞地笑說：「坦白講都有留意好耐架喇，直到有次公司大型show見到佢有個位唔夠高拎嘢，佢嗰個動作係咁嘅（說畢即作踮腳趷高伸手狀），跟住我好想過去幫佢…」並冧爆表示喜歡Yuki「成日笑」。

之後Kris行到Yuki面前、以極溫柔聲線繼續情深告白：「我個人都比較慢熱少少嘅，希望可以慢慢咁樣靠近你，希望唔好好似啱啱咁，一嚟就嚇親你。」

全程冧到面紅紅的Yuki，眼泛淚光兼含羞答答回應：「唔會呀，我其實好開心…因為…嗯…er…嗯…係喇，好開心。」說畢更忍不住抬頭以水汪汪的大眼睛望向Kris，至於Kris亦是全程甜笑不斷，青澀程度猶如初戀告白現場，引發全場女神瘋狂尖叫，Yuki則害羞大叫救命：「完未呀？呢個環節！」

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女神配對計劃︱Yuki被感動哽咽

由於輪到Kris出場時，Yuki的三個心動名額早已爆滿，為令Yuki想清楚會否為Kris動用「換人」權利，Kris在阿Bob要求再度作出超動人真情剖白：「因為我覺得Yuki係一個需要多啲陪伴鼓勵，可能佢鍾意睇戲、睇動漫、或鍾意食某啲嘢，我都會陪佢先。我希望之後如果你有好多煩惱，又或者做嘢方面嘅嘢，我會想同你一齊研究、一齊去進步，希望有呢個機會。」

令原本已心動Yuki再度失守，不禁稱：「死啦，我感動到想喊！（哽咽）其實我唔係好估到，其實我哋叫做冇乜交集，但你好似好了解我咁。」

Yuki事後接受製作組訪問時，亦為Kris如此了解及包容自己感動至數度哽咽：「佢不單止睇得出自卑嘅我，我覺得佢直頭包容咗呢樣嘢，甚至乎係因為呢樣嘢鍾意我。我估唔到會有人鍾意咁樣嘅自己，所以佢咁講我嗰下有啲激動。」

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女神配對計劃︱獲一級榮譽成績

今年已29歲的羅毓儀天生童顏，外表仍像一個少女，其實她學歷也不弱，在2018年於香港城市大學以一級榮譽成績獲得工商管理榮譽學士（商業營運管理）學位，在大學3年級時曾到維也納大學參加交流生計劃。大學畢業後，到內地中山當MT（Management Trainee，見習行政人員職位）。

她曾接受TOPick專訪稱從小對演戲感濃厚興趣，但母親時常潑冷水要努力讀書，不過離港工作卻反讓她有加入娛圈的機會：「一個星期5天在內地，可能家人不捨得我，亦感覺到我對這方面熱誠不大。此時媽媽竟然叫我參加藝員訓練班，當時正和妹妹到日本旅行，媽媽不斷追問我報名了沒有！」於是在2019年讀第30期無綫電視藝員訓練班，畢業後順利成章加入TVB。

Yuki也是才女，曾用筆名「一粒雪」推出小說《天賜之子·不死鳥》，此外略懂日語的她曾當YouTuber，當年常參與角色扮演，並透過YouTube頻道翻唱日語歌。她亦有組成業餘樂隊MochiIce公開表演，她任結他手，與當時為鼓手男友Mike常以情侶檔演出，當伴在行內被視為金童玉女。

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女神配對計劃︱與前度結束4年情

可是，Yuki去年與拍拖4年的Mike分手，Yuki在去年5月接受TOPoick專訪透露，二人情盡只因步伐逐漸分離：「感情就如一條線，個轉變不是突然，而是慢慢出現分離。可能小時候談天他會明白，直至後期你再與對方分享心事時，會感受到個感覺已經不同了。」

她坦言二人分手的原因，乃是價值觀不同，故大家愈行愈遠，「他是一個很自由﹑凡事船到橋頭自然直的人 ；而我是很多慮，要有很多計劃的人，一定會想將來會怎樣，所以大家想法很不同。但我也會羨慕他，因為這樣生活很開心沒有壓力，而我就會生活得很辛苦，其實我也想嘗試作出改變，但奈何我骨子裏的性格就是這樣。 」

Yuki更斬釘截鐵直言沒機會復合，因二人分手後有再傾談，惟發現已不是那種感覺，彼此已不適合再做情侶。

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