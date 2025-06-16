大難不死｜29歲女商場購物　突遭陌生男綁架狂捅22刀　靠身體1物擋致命一擊奇蹟保命

【挾持／傷人／捅死／隆胸】奇蹟保命！上月，一名女子到杭州萬象城購物，拿著戰利品準備取車回家之際，突然被一名陌生男子用刀挾持，被狂捅22刀後居然能奇蹟生還，全靠身上這1物保命。

大難不死｜購物後取車 突被用刀挾持

綜合內媒報道和女事主自述事發經過，一名29歲馬姓女子在5月22日獨自一人於杭州萬象城購物，事發於下午5時40分左右，當時女事主購物後回到停車場取車打算離開。剛上車放好物品，一名陌生男子突然拉開車門坐在副駕，並拿出刀挾持女事主，威脅她不要高叫或反抗。

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大難不死｜趁疑犯磨刀偷求救 Apple定位找到所在地

隨後，該名疑犯讓女事主交停車費並離開商場，隨後跟從他的命令將車駛至桐鄉崇福偏僻道路。女事主憶述，疑犯要求自己傳訊息向朋友借錢，而女事主趁著他在磨刀之際，偷偷發送求救信息給男友，要求男友報警。其男友透過Apple定位找出女友的所在地，成功報警找到女友。

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大難不死｜身中多刀靠1物奇蹟保命

沒想到，但警方接報到場時上前盤查之際，疑犯突然揮刀捅向女事主，女事主身中22刀昏迷，疑犯隨後自殺當場身亡。女事主立刻被送往醫院搶救，奇蹟保命。女事主甦醒後受訪表示自己十分幸運

我們自己數了大概有20多刀，因為我做過隆胸手術，醫生說可能假體擋住致命一擊，僅一刀把肺捅傷了。

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大難不死｜網民質疑真偽 警方發聲明闢謠

時隔半個月，女事主家屬在上周五（13日）致電接警警方桐鄉崇福派出所跟進事件，被告知因疑犯當場死亡，事件已結案。不少網民質疑事件真偽，而當地公安局亦在翌日（14日）就案件發聲明，證實事件屬實並陳述事發經過，35歲疑犯因當場自殺身亡而案件宣布結案。

▲ 警方公開發聲明回應，指女事主所說的全部屬實，網民嘩然。（網上圖片）

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