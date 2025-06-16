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獅子山下｜羅文逝世22年餅印姊妹激罕露面　重遊舊地盼後人傳承「籮記」拚搏精神

家事百科

撰文： 游艾維

發布時間： 1 小時前

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被封為香港「詞聖」的羅文已離世23年，其親姊妹日前罕現身。

【羅文/籮記/一代歌聖】人稱「籮記」的香港樂壇教父羅文於2002年離世，「籮記」曾獻唱多首膾炙人口的名曲如《獅子山下》與《波斯貓》等，更是首位於內地開個唱的香港歌手，早前羅文的胞姊和胞妹重遊當年「籮記」開騷的地方。

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羅文姊妹｜重遊開騷地點

事緣汪明荃於廣州中山紀念堂舉行《阿姐Diva汪明荃演唱會》，早前綵排期間，阿姐的好友兼羅文生前經理人陳淑芬也在場，陳太更攜同羅文姊姊譚文玉以及妹妹譚明玉來探班。

汪阿姐分享四人合照兼寫道：「12/06/2025在廣州排練中……綵排前，陳太請食飯，精美廣東菜。很高興還見到羅文的姐姐和妹妹。」

羅文於2002年10月離世。（資料圖片）

羅文姊妹｜揭羅文從小「扭身扭勢」有表演慾

只見譚文玉與譚明玉與羅文外貌十分相似，十足餅印一樣，二人變化不大，精神狀態亦很好。另外，羅文的兩位姊妹早年曾受訪，胞姊譚文玉更分享弟弟自幼喜愛唱歌跳舞，「扭身扭勢」充滿表演慾。

「自小就擁有強烈的登台表演慾望，所以從幼稚園開始，學校的歌舞團總有他的身影。到了中學，他更參加青年文化宮，逢星期日便組織中學生課餘民族歌舞班。他對舞台的熱愛並非到了香港才有，當時許多外國歌舞團在廣州中山紀念堂表演，他已立志要登上中山紀念堂演出，後來終於在80年代實現夢想。」

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羅文姊妹｜望傳承舅公精神

及至1985年，羅文於廣州「中山紀念堂」舉行一連七場個人演唱會，胞姊譚文玉表示孫兒已就讀中學，希望他們能傳承舅公羅文為追求理想努力拚搏的精神，譚文玉曾帶孫兒到香港文化博物館參觀，讓他們觀看舅公的昔日風采。

羅文本名譚百先，於2002年10月18日因肝癌逝世，終年57歲，由於羅文從未成家立室，加上對金錢看得淡，故生前沒有立下遺囑。

據當年的報道，羅文共剩下約800萬的財產，包括跑馬地蟠龍道市值約400萬的住宅單位、曼谷市中心RegentHouse兩個相連的單位、英國古董車一輛以及價值過百萬的珠寶，最終由其胞姊及胞妹繼承。

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