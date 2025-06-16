美食速報｜瑞士蓮杜拜式開心果朱古力首度引入香港　朱古力迷必試

為滿足本地朱古力愛好者對創新口味的渴求，Lindt & Sprungli首度將「瑞士蓮杜拜式開心果朱古力」引入香港。糅合瑞士精湛工藝與濃郁的中東風味，為朱古力迷帶來全新的感官享受。

杜拜式開心果朱古力採用頂尖技術打造，將招牌瑞士牛奶朱古力與優質材料融合，展現出刺激味蕾的極緻口感。這款朱古力內含45%開心果夾心餡，以優質開心果調製出極致幼滑的口感。加入開心果與杏仁脆片，堅果香氣濃郁，烘托出朱古力的醇厚風味。最後以源自黎凡特地區傳統甜點的酥脆中東酥絲作點綴，增添口感層次與酥脆享受。

▲ 這款朱古力內含45%開心果夾心餡，以優質開心果調製出極致幼滑的口感。

「瑞士蓮杜拜式開心果朱古力」（145 克）即日起於各大零售商（包括百佳及惠康）發售，預料將引發搶購熱潮，並於短期內售罄。



產品資料

• 產品名稱：瑞士蓮杜拜式開心果朱古力

• 淨重：145 克

• 銷售點：各大零售商（如百佳、惠康）



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