印航空難︱印度航空空難僅1人生還　27年前泰航空難倖存者同坐「11A」患PTSD：每次飛行都是精神折磨

【空難／飛機座位／11A／創傷後遺症／PTSD】印度航空（Air India）AI171號班機12日發生空難，全機242人僅1人生還，倖存者座位為11A的消息曝光後，有泰國知名歌手自爆是27年前泰航空難的生還者，甚至當時座位也是「11A」，驚人巧合令人毛骨悚然。

綜合外媒報道，此次印度航空空難唯一倖存的乘客，飛機座位是11A。消息一出讓泰國知名歌手James Ruangsak在社交平台發文表示驚訝；原因是他正是1998年泰航261號班機空難中的生還者之一，而且他當年的座位號碼同樣是「11A」：

印度空難唯一生還者，他坐的座位號碼竟然和我當年一樣，是11A。#起雞皮疙瘩

據悉，1998年12月11日，泰國航空261號航班原本載有145名乘客與機組人員，但發生墜毀事故，造成101人不幸罹難，James Ruangsak正是其中少數的奇蹟生還者之一。

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自爆事故後患PTSD

James Ruangsak過去曾在訪問談到空難倖存後的生活，坦言在事故之後的10年裡，每次搭乘飛機都是精神折磨：

雙手冒汗、心跳不穩、呼吸困難，即便機艙裡再怎麼舒適，我都無法放鬆。

而且他也不會和機上的任何人說話，「我必須一直坐在靠窗的位置，整個飛行時間必須一直盯著窗外。」如果飛行途中下雨，他便焦躁不安，如同置身地獄：

那種痛苦難以言表，因為同樣的畫面、同樣的聲音、同樣的氣味，甚至那天晚上墜機現場池塘水的味道，都會湧上心頭。

因深受創傷後壓力症候群(PTSD)困擾，他多次想在飛機上大哭，但礙於身為知名公眾人物的身份，他只能選擇默默忍受。所幸在妻子的陪伴與鼓勵下，James的病情如今已恢復98%；只有在飛機急速下降持續十多秒時，他的PTSD症狀才會出現。

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創傷後壓力症7大風險因素

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據本港青山醫院資料，創傷後壓力症是一種焦慮症，此病症發生於一個人經歷過巨大的威脅性或災難性的事件，例如天災、嚴重的意外、目睹別人慘死，或親歷暴力罪案。創傷後遺症的病徵，有可能於創傷事件發生後立即、數周後或數月後出現，但通常在事件發生後的6個月內出現。創傷後壓力症的病徵主要有3方面：

1. 出現回閃（flashback）及夢魘

以為自己仍然活在創傷事件中，可透過日間的回閃及晚間的夢魘發生，真實程度令患者以為自己再次活在創傷事件中，不但令腦海浮現當時的情況，而且感覺到當時的情緒及感官，如恐懼、冒汗、聲音、氣味，甚至痛楚；即使一些雞毛蒜皮的事情也能觸發回閃。

2. 處於戒備狀態

長期處於戒備狀態，從而避開危機。同時亦會感到不能放鬆，過度戒備；亦會經常感到焦慮和難以入睡，周邊的人會察覺到你容易惱怒及過度焦慮。

3. 逃避及變得感情麻木

創傷事件於腦海內不斷的重溫令患者感到極度不安，因此患者會刻意令自己分心，例如故意令自己忙碌，亦會逃避所有能令自己回想起創傷事件的人和物，而且盡量不會提及創傷事件。患者可能會掩飾傷痛，裝作已痊癒，處理悲傷的情緒時會變得麻木及像失去了感覺一樣，並會逐漸疏遠他人或減少與人溝通，因此會令身邊的朋友或同事感到難以相處。

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