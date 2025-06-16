肝臟健康｜2成患者輕視脂肪肝　恐「跳級惡化」確診肝癌【附逆轉脂肪肝飲食＋生活貼士】

【肝癌／脂肪肝／肝硬化／肝纖維化／慢性病】都市人飲食不定時又少運動，導致近年脂肪肝患者暴增。當中輕視脂肪肝臟的患者，有約2成會出現肝臟健康「跳級惡化」患上肝癌。

台灣腸胃科醫生張振榕近日在當地健康節目《TODAY健面聊》中講述近年臨床觀察，指出脂肪肝已成為現代人健康隱患，據統計各地每年確診患上脂肪肝的人有增無減。根據臨床研究顯示，脂肪肝不僅是肝臟疾病，更會增加罹患高血壓、糖尿病及各類癌症風險，包括食道癌、胃癌、大腸癌、胰臟癌和乳癌。

肝臟健康｜肝臟發炎3階段

張振榕指出，當患者長期沒有正視脂肪肝，容易肝臟發炎，造成脂肪肝炎。長久下去會造成肝臟纖維化，最後演變成肝硬化，甚至最嚴重可患上肝癌。

脂肪肝炎階段：肝臟因脂肪堆積開始發炎

肝纖維化階段：長期發炎導致組織纖維化

肝硬化階段：纖維化惡化形成不可逆病變

張振榕引述過往病例，指曾經有病人因為肝硬化而造成食道、胃靜脈曲張破裂出血，甚至連肛門都一直在漏血，需要用臉盆接血。甚至曾經遇過在幫這類病人做胃鏡檢查時，大量出血被噴至滿身鮮血。

最新影片：

肝臟健康｜減肥可逆轉肝纖維化

故此，張振榕提醒大眾切勿忽略脂肪肝的後果和影響，如果長期不治療或不控制，肝臟會慢性發炎出現纖維化。他指出，肝硬化是能夠逆轉的，主要靠減肥和調整飲食，尤其是體重下降後，對肝臟的效果非常顯著：

體重減輕3%-5%：肝臟發炎症狀緩解

體重減輕5%-7%：阻止纖維化進展

體重減輕7%-10%：纖維化程度可逆轉

肝臟健康｜2成脂肪肝患者跳級惡化 確診肝癌

張振榕建議，透過飲食控制、規律運動和減重來保護肝臟健康，亦提醒大眾一旦進入肝硬化階段，治療將變得極為困難。故此，定期做健康檢查與早期介入是預防肝病惡化的關鍵。此外，張振榕強調，曾有患者在半年追蹤期間未出現肝硬化徵兆，卻突然發現肝癌腫瘤，指出約有2成脂肪肝的患者，有可能會跳過肝硬化的階段，直接發展成為肝癌。

脂肪肝｜7招改善脂肪肝 1年顯著見效

日本肝臟權威栗原剛博士近期在《東洋經濟新報社》專訪中指出，脂肪肝其實是「最容易治療的肝病」，只要改變日常習慣就能有效改善。他提出7項實證有效的做法，其中連最基本的刷牙和吃黑朱古力都有效：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

脂肪肝｜10種食物逆轉脂肪肝

台灣營養師程涵宇在《常春月刊》分享關於逆轉脂肪肝的食物，指出患上脂肪肝可以毫無症狀或先兆，往往有近8成以上人士做體檢時才發現。有少數人是出現食慾不振、疲倦、腹脹、上腹壓迫感及噁心、嘔吐等症狀；嚴重患者已有肝腫大或肝功能異常等症狀才求醫。

程涵宇指出，脂肪肝的成因大多數是不良生活和飲食習慣造成，包括放縱飲食、睡眠和運動不足、或是抗氧化壓力造成內臟脂肪形成。故此，她建議要保持健康均衡飲食、過重人士需要減肥，普羅大眾應該養成恆常運動的習慣。她亦建議可先從飲食入手，推薦10種食物逆轉脂肪肝：

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

肝癌｜肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

肝癌｜肝癌9大常見症徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

肝癌｜7招預防肝癌

由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

相關文章：

脂肪肝｜40歲工程師過重患脂肪肝 午餐搭配1種蔬菜2個月減22磅改善病情

脂肪肝｜男大生為減肥早晚只食1物 半個月減22磅卻患重度脂肪肝【拆解6招逆轉脂肪肝】

脂肪肝｜醫生1年激減44磅逆轉脂肪肝 公開自救餐單飲咖啡必配1食物

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5