印度航空空難丨居英36歲爸爸一周前喪妻　為圓亡妻遺願返鄉撒骨灰回程空難亡

【印度航空／空難／波音客機】印度航空（Air India）一架載有242人的客機，原定從印度飛往英國倫敦，於6月12日起飛後不久，即於當地機場附近墜毀，全機僅1人生還。當地媒體報道，其中一名36歲男性罹難者一周前才剛喪妻，本身與家人居英國的他，此行為了圓亡妻遺願，將愛人骨灰灑於故鄉印度，卻不幸於回程中遇難，留下年僅8歲與4歲的兩名女兒孤苦無依。

綜合印度傳媒報道，36歲男死者Arjun Manubhai Patolia畢業於英國利物浦約翰摩爾斯大學（Liverpool John Moores University），與家人定居於英國倫敦，惟他的太太Bharati於一周前不幸在倫敦病逝。由於太太生前遺願是希望將自己的骨灰，撒入家鄉印度訥爾默達河（Narmada River）的聖水中，因此為了圓亡妻遺願，Arjun於是動身飛往印度，並於當地完成了骨灰安葬儀式。

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完成海葬儀式後，Arjun隨即搭上死亡客機印度航空AI 171航班打算返倫敦，可惜卻不幸遇上空難身亡。他的2名年僅8歲與4歲的兩名女兒，於短短一周內接連失去雙親，Arjun的親戚Krish Jagdish Patolia向印媒悲傷稱，「這太令人心碎。我們在一周內失去了他們兩位。」

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