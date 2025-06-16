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消委會泥膠黏土玩具︱消委會測試12款泥膠黏土玩具　7款總評5星滿分推介

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 23 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

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消委會測試12款泥膠黏土玩具，7款獲5星評分推介！

不少小朋友喜歡玩泥膠或黏土玩具，但家長在選購時要留意安全性。消委會最新一期《選擇》月刊，測試市面上15款泥膠或黏土玩具樣本，發現其中3款含可致敏防腐劑CMIT及MIT，檢出量高於歐盟標準的上限，其中1款樣本的CMIT含量更超標10倍，兒童長時間接觸恐增加致敏風險。為幫助家長安心選購，TOPick整理7款消委會5星評分的泥膠或黏土玩具！

消委會黏土玩具︱消委會測試15款泥膠或黏土玩具

消委會發布最新一期《選擇》月刊，測試市面上15款泥膠或黏土玩具，包括6款小麥泥膠、3款米泥膠，以及6款黏土樣本，產品售價由12元至128元不等，其中7款被評為5星。

點擊下圖看7款總評5星樣本：

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消委會黏土玩具︱3款防腐劑超標 長時間把玩增加致敏風險

測試結果顯示，其中3款樣本2種可致敏防腐劑CMIT及MIT，分別是Creation Nation的「Creation Dough 4 Colours Tub Set（4色）」、三麗鷗SANRIO的「家族系列酷洛米超輕黏土（12色）」，及Padico的「Hearty Super Lightweight Modeling Clay-Yellow （1色）」。

消委會指，3款樣本的CMIT檢出量為每公斤3.1毫克至8.5毫克，超過歐盟《玩具安全指令》對擬供予 36 個月以下兒童使用或擬放進口中的水性玩具材料訂定的上限（每公斤0.75毫克）約3.1倍至10.3倍；而MIT檢出量亦達每公斤0.30毫克至0.50毫克，高於歐盟上限（每公斤0.25 毫克）最多1倍。

另外，消委會又指防腐劑BIT、CMIT和MIT常用於泥膠及黏土玩具，惟3種均屬致敏物質，兒童把玩泥膠或黏土玩具時，手部皮膚會與玩具長時間接觸，增加皮膚致敏風險；再者玩樂後，手指、指甲等通常會有小量殘留泥膠或黏土，若未有徹底清潔雙手便接觸眼睛、嘴巴等部位，或會產生過敏反應。

同場加映：消委會測試12款硼超標鬼口水

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消委會黏土玩具︱選購泥膠或黏土玩具5大貼士

1.購買泥膠或黏土玩具前宜詳閱產品資料，包括適用年齡、成分表和使用期限等。

2.使用泥膠或黏土玩具前應徹底清洗雙手，以免手部的細菌污染泥膠或黏土。使用後亦要再次洗手清除手上殘留物，防止誤服或接觸到眼晴及口部等。

3.若手部有傷口或出現皮膚感染，不宜把玩泥膠或黏土玩具。若用後出現皮膚敏感或不適，亦應立即停止使用有關產品。

4.每次使用泥膠或黏土玩具後，應將其放回原包裝盒或密封容器妥善保存，避免遭受環境污染。若發現產品沾染灰塵或毛髪，亦應即時停止使用並棄置。

5.若患上傳染病的兒童曾使用泥膠或黏土玩具，或曾有多人一同使用，應棄置有關產品，減低傳播疾病風險。

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