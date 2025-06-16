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The North Face 100 香港越野跑挑戰賽2025　6月18日12時正公開接受報名

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The North Face 100 香港越野跑挑戰賽2025　6月18日12時正公開接受報名

越野跑迷要注意，The North Face 100 香港越野跑挑戰賽2025（The North Face 100 香港越野跑挑戰賽）將於今年12月強勢回歸，並將於6月18日12時正起，公開接受報名。

所有賽事將於6月18日（星期三）中午12時正式於Race Time Solution平台開放予所有人士報名，以先到先得形式進行登記，直至額滿為止，9月1日前報名個人項目賽事可享早鳥優惠。

今屆The North Face 100香港越野跑挑戰賽繼續號召全球及本地的越野「闖關者」參賽，當中經驗豐富的越野跑好手曾小強、甄智貽、梁康翹，越野跑新星林楚茹及羅樂賢等已率先響應召集！

今年首度打破傳統競技框架，以 「敢闖．已是巔峰」 為主題，號召跑手化身「闖關者」 ，鼓勵越野新手跳出舒適圈，激勵資深跑手突破自我潛能，解鎖更多越野跑成就！

「闖」出越野巔峰！ 

今屆賽事再度回歸大埔林村許願廣場開跑，保留14公里、55公里同100公里個人賽，以及100公里隊際接力賽。今屆三項個人賽事名額合共2,700個，100公里隊際接力賽名額就增加至100隊。9月1日前報名個人項目賽事可享早鳥優惠 。

放寬報名限制 15歲即可參賽

今屆100公里，100 公里賽接力，55公里同14公里參賽者均 無需出示任何完賽証明即可報名參賽 ，旨在鼓勵更多跑手邁出越野跑第一步！而14公里賽事更係歡迎 15歲或以上參賽者 報名，鼓勵更多年輕人循序漸進打開越野新篇章！

初嘗越野跑的跑手可選擇14公里個人賽，今屆14公里賽事歡迎15歲或以上參賽者報名，鼓勵更多年輕人循序漸進打開越野新篇章。

獲iTRA & UTMB雙重國際認證越野跑賽事

本屆賽事再次獲國際越野跑協會 iTRA 驗證為 iTRA National League 認可賽事 ！100公里、55公里個人賽同100公里接力賽嘅完賽選手可獲iTRA 績分。而100公里、55公里和同14公里個人賽全部都為 UTMB Index認可賽事 ，正式完賽嘅選手可取得相應UTMB Index。

越野版圖解鎖！登入年度盛典 逐一挑戰香港郊野巔峰關卡

一連三日的年度越野盛典將於大埔林村許願廣場拉開序幕，一眾越野「闖關者」届時將正式「登入」The North Face 100香港越野跑挑戰賽，以個人或團隊身份應戰！

一連三日的年度越野盛典將於大埔林村許願廣場拉開序幕，一眾越野「闖關者」届時將正式「登入」The North Face 100香港越野跑挑戰賽，以個人或團隊身份應戰！

100公里個人賽及隊際接力賽的「闖關者」將於12月19日晚上10時起跑，逐一解鎖「十大關卡」！由第一關開始，先爬上「北大刀屻」後往環境清幽的「蝴蝶山」跑，選手沿路進入第二關「平緩山路桔仔山坳」，緊接著挑戰第三關「連綿山峰八仙嶺」，並深入第四關「隱秘村莊荔枝窩」， 其後便需要面對第五關「陡峭山路黃嶺」，以及第六關「千級天梯九龍坑山」，解鎖第七關「歷史古村元敦下」後沿著第八關「經典山路龍門」前進，最終登頂第九關「香港最高點大帽山」！最後衝刺征服第十關「險峻刀鋒大刀屻」，其後經過牛牯嶺徑直衝林村許願廣場，完成這場極限山野環線挑戰，成功闖關！

The North Face Summit Series VECTIV Enduris 4 越野跑鞋將越野基因注入每個細節性能，令每一個踏步、落點與轉彎更精準，助力突破山野桎梏。

The North Face Summit Series VECTIV PRO 3雙碳野王越野跑鞋助力登峰

55公里賽的「闖關者」將於12月20日早上8時起跑，首先爬上「北大刀屻」和「蝴蝶山」後，解鎖「九龍坑山」的千級天梯，再循衛弈信徑抵達關卡「龍門」，隨即直取巔峰關卡——「大帽山」山頂，途經梧桐寨和大刀屹後，選手們將下降至牛牯嶺徑，沿平地奔向終點闖關。14公里賽的「闖關者」則於12月21日早上9時踏上牛牯嶺徑，沿途探索美麗的「蝴蝶山」關卡後，轉左進入營盤，然後挑戰壯麗的「北大刀屻」，享受沿途壯觀景色衝向終點，成功解鎖越野版圖。

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