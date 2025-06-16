再為人母｜偶像劇女神喜誕第2胎湊成「好」字　為還債曾捱到生腦瘤20多歲寫定遺書

【林依晨/新手媽媽】42歲的林依晨是台灣偶像劇女神，多年來拍下不少經典劇集，26歲時更試過為還債而捱到生腦瘤，10年前與老公林于超結婚後，才漸漸將重心放回家庭。育有3歲女兒的她，今日在社交平台上載BB小手照片，宣布誕下第二胎，成功湊成一個「好」字，並有感而發表示：「我們無需再害怕生命中的爭論、衝突。」

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林依晨誕子｜宣佈順利誕下兒子

林依晨今年3月宣布懷上第二胎，今日（16日）傳她早於2天前已產下兒子，隨後其經紀公司負責人回應傳媒查詢證實清息：「依晨順利生產，母子均安，小男娃3060克，謝謝大家關心。」因為是第二胎的關係，有了上一次的經驗，林依晨心情相對淡定，老公也有陪產，過程十分順利。

稍後林依晨再在IG親自報喜，她上載一張BB手仔捉實她手指公的照片，留言表示：「最近看到Kim McMillen寫的一首詩，不能不分享給你們，也與大家分享迎接新生命的喜悅、對孩子們的祝福與期許～」繼而以長文講述「當我真正開始愛自己」時所產生的感受，包括：「我才認識到，所有的痛苦和情感的折磨，僅僅是在提醒我的生活背離了真實的自己，今天我明白了，這叫「真實」。

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林依晨誕子｜有感而發：我們無需再害怕生命中的爭論

林依晨續說：「當我真正開始愛自己，我才懂得當我將自己的意願強加於人時，是多麼地冒犯無禮，即使那時我知曉時機尚未成熟，那個人也未做好準備，即便那個人就是我自己……今日我明白，這叫做『尊重』。」

最後更有感而發表示：「我們無需再害怕生命中的爭論、衝突，或是任何出現在與我們自己，或與其他人之間的問題，因為即使是星星也會有碰撞在一起的時候，而從它們的撞擊中，新的世界將會誕生，今天我知道，這，就是『生命』」。似是回應過去的種種負面報道。

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林依晨誕子｜試過因過勞而長腦瘤

林依晨曾有「零負評女神」稱號，試過因過勞而長腦瘤，她18歲就入行，當年為了替家中償還數百萬台幣債務正式進入演藝圈，因演出《18歲的約定》而爆紅，繼而片約不斷，最高紀錄在短短6年間拍了13部戲。曾經6天6夜未睡，最終捱到生腦瘤，26歲那年被診斷出罹患腦下垂體蝶鞍部囊腫，必須進行腦部手術。

她曾坦言早在20歲出頭時就開始寫遺囑，並不時進行更新。她曾講過，以前拍了不少古裝戲，其中有許多吊威也的戲份，有時候需要吊到4、5層樓高，且完全依賴威也師傅手拉鋼絲的力量，生命似乎掌握在他人手中，讓她覺得非常危險，繼而有了寫遺書念頭：「我有些事情沒有好好地說或交代，好像應該寫一下（遺囑）。」

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