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丁丁混血肥仔｜丁彥均陷「偷食」風波形象受挫復出遭批　丁丁發文以5個字概括現時心態　

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撰文： 文體藝online

發布時間： 25 分鐘前

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潛水近半年之久的丁丁今日再度發文描述自己最近的精神狀態。

【丁彥均 / 丁丁 / 混血肥仔 / 曾達恩 / 芊蕙子】早前，YouTuber混血肥仔與KOL丁彥均（丁丁）同游越南「被斷正」，惹來網民熱議質疑二人關係，儘管二人均發文否認是二人游，不過仍有不少網民並不買帳。

「潛水」近半年之久的丁丁今日再度發文，以曬出的圖五形容自己最近的精神狀態，又以5字概身處逆境時的心態。

混血肥仔近況︱被指出軌偷食丁彥均後「潛水」　曾達恩更新IG疑回英國獨自慶生

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丁丁混血肥仔｜發文抒發心情

陷入偷食風波的丁丁受到網民圍攻斥罵，形象「大插水」的丁丁「潛水」將近半年。直到本月初，一條越南Youtube片意外拍到混血肥仔與丁丁同游越南，該「斷正」影片隨即在網上瘋傳，惹來一衆網民留言批評。

這次混血肥仔一改之前「慢幾拍」才回應態度，火速在IG以story方式發文澄清并非二人游，並轉發另一「證人」story分享自證清白。丁丁同樣在IG以story方式發文否認，稱處於人生低潮的她一直在不斷學習如何做幕後，表示既然今次外遊被影到，便可以順理成章出片。

復出後出片一段時間，丁丁在今日（6月16日）再度發文分享近況，表示：「最近的精神狀態是圖5， 吹呀吹讓這風吹」，所指圖5是她在今次IG發文的第5張相，相中的丁丁在街上拿全傘，頭髮被風吹亂。

她用「平常心面對」此5個字表達面對逆境的態度，並稱：「唔想面對就咪埋眼順便訓（瞓）個覺」。

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丁丁的發文如下：

飲完難飲的蛋朱古力唔識笑了
最近的精神狀態是圖5, 吹呀吹讓這風吹, 平常心面對, 唔想面對就咪埋眼順便訓個覺✌🏻
諗起回魂夜首歌- 成盤係血 當佢無事

不少粉絲在其帖文留意鼓勵及打氣。

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