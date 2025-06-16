億萬駙馬伍富橋︱梁兆楹婚前將資產全數轉母親　自爆父親認為女婿伍富橋呃錢怒斥戲子

【梁兆楹 / 伍富橋 / 億萬駙馬】由余迪偉、何居倬（Adams）和陳皓雲（Howard）擔任主持ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》今晚（6月16日）邀得富家千金梁兆楹（Shirley）為嘉賓，公開回應網絡對其婚姻及人生的各種攻擊。

梁兆楹家境極為豐厚，丈夫伍富橋（Alvin）更被網民戲稱為「億萬駙馬」。網絡上的惡意言論從未停止，包括針對Shirley的外貌與身型，批評她肥胖及容貌不佳，更出現極端留言如「抬佢上山可以食幾日」。面對這些負評，Shirley坦言自己並非幕前藝人，不會受此類言論影響。

節目中，三位主持獲Shirley同意後，現場打開她的手提包展示隨身物品。Adams率先發現一張象徵身份的尊貴黑卡，余迪偉笑稱該黑卡額度足以購買一個單位。接著Adams又從袋內拿出塞滿現金的銀紙包，余迪偉形容銀紙數量多得像廁紙。

億萬駙馬丨伍富橋送6位數生日禮物冧妻 Alvin感恩娶賢淑老婆

▲ 富家千金梁兆楹任《晚吹－怨女俱樂部》嘉賓。 ▲ 富家千金梁兆楹任《晚吹－怨女俱樂部》嘉賓。 ▲ 富家千金梁兆楹任《晚吹－怨女俱樂部》嘉賓。 ▲ 富家千金梁兆楹任《晚吹－怨女俱樂部》嘉賓。 ▲ 富家千金梁兆楹任《晚吹－怨女俱樂部》嘉賓。 ▲ 富家千金梁兆楹任《晚吹－怨女俱樂部》嘉賓。 ▼ 點擊圖片放大

億萬駙馬︱幼時不知家境富裕

談及童年經歷，Shirley表示自己幼時並不知家境富裕。由於父親長期在澳門工作，為了快速將她送往澳門與父親相聚，每逢星期五她都需乘搭直升機，並與婆婆居住於擁有多個套房、私人影院及泳池的豪華住宿。年少的她曾與同學分享這段經歷，卻被指說謊，令她情緒激動，更透過節目向昔日同學喊話：「如果你哋睇到，請DM我，我會帶你哋體驗一次！」

此外，她亦分享家族中因從事博彩業而有的奇特家規，由於迷信哭泣帶來壞運氣，每次她想哭都會舉手徵求婆婆許可。Shirley坦言擁有龐大財富，自然防人之心不可無，因此她婚前特意與丈夫簽署婚前協議，然後將所有資產轉交母親，做到真正「淨身出戶」，而且強調夫妻間財政完全獨立，並無共同帳戶。

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億萬駙馬︱父親不信伍富橋真心

Shirley亦坦承，父母對她另一半的態度截然不同。母親過往對她的男友總是挑剔，但今次罕有地支持她的婚姻，連她自己也不清楚當中原因。

但父親卻反應強烈，不滿她的婚事，更認為「所有另一半都係呃錢」，甚至在婚禮當日拒絕牽著她完成儀式。她解釋，沒舉辦盛大婚禮和宴會，主因是父親以腳痛及呼吸不暢為由推搪，讓丈夫頗感遺憾。Shirley更透露有次父親當面怒斥丈夫，直指他為「戲子」、「鴨」，此事令三位主持為之譁然。

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