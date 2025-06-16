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麥浚龍演唱會｜Juno《The Album》系列最終章6月21日亞博開騷　林嘉欣Marf陳漢娜AK加盟

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撰文： 文體藝Online

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

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作為Juno醞釀三年的《The Album》系列最終章，是次演唱會將以舞台劇形式呈現。

【 麥浚龍/林嘉欣 /陳漢娜 /邱彥筒Marf / 演唱會】麥浚龍（Juno）《Juno Mak Presents: The Album: In the Name of a Father.》演唱會將於本月21日於香港亞洲博覽館Arena隆重舉行！作為Juno醞釀3年的《The Album》系列最終章，是次演唱會將以舞台劇形式呈現。

帶領「董浦」迷解開董折與浦銘心糾葛一生的愛恨謎團，為這段傳奇故事畫上句點。是次演唱會嘉賓陣容相當矚目， 除林嘉欣陳漢娜（Hanna）將飾演女兒董浦，還有邱彥筒（Marf）、江熚生（AK）及Novel Fergus等加入，更有一位大家非常熟悉及期待的神秘嘉賓。

麥浚龍｜林嘉欣一畫面令Juno落淚

距離演出僅剩一周，Juno近日全情投入綵排，與音樂團隊密鑼緊鼓地準備，他笑言進度良好，強調今次跟以往幾次演出略有不同，打從故事、歌曲旋律到歌詞都能觸動他的神經，綵排時常因情緒波動而難以控制。

Juno又感概表示：「演唱會的影像設計別出心裁，尤其是與林嘉欣的幾場對手戲，文字之外的情感最讓我動容。有一場她哭的畫面，連鏡頭外的我也忍不住落淚。」

為完美呈現故事，Juno不僅為新角色融入劇情，同時又要進行密集式綵排，笑言：「休息時間越來越少，但就快開騷了，我諗忙完才好好休息吧！」

麥浚龍將於本月21日於香港亞洲博覽館Arena隆重舉行演唱會！

麥浚龍｜嘉賓陣容有Marf、AK

演唱會的嘉賓陣容相當矚目！ Juno終於肯透露部分名單，「除了林嘉欣，陳漢娜（Hanna）將飾演女兒董浦，還有邱彥筒（Marf）、江熚生（AK）、Novel Fergus等加入……最令人期待的是一位大家非常熟悉的神秘嘉賓，身分暫時保密，要賣個關子！」

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