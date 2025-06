麥浚龍演唱會｜Juno《The Album》系列最終章6月21日亞博開騷　林嘉欣Marf陳漢娜AK加盟

【 麥浚龍/林嘉欣 /陳漢娜 /邱彥筒Marf / 演唱會】麥浚龍(Juno)《Juno Mak Presents: The Album: In the Name of a Father.》演唱會將於本月21日於香港亞洲博覽館Arena隆重舉行!作為Juno醞釀3年的《The Album》系列最終章,是次演唱會將以舞台劇形式呈現。

帶領「董浦」迷解開董折與浦銘心糾葛一生的愛恨謎團,為這段傳奇故事畫上句點。是次演唱會嘉賓陣容相當矚目, 除林嘉欣,陳漢娜(Hanna)將飾演女兒董浦,還有邱彥筒(Marf)、江熚生(AK)及Novel Fergus等加入,更有一位大家非常熟悉及期待的神秘嘉賓。

麥浚龍|林嘉欣一畫面令Juno落淚

距離演出僅剩一周,Juno近日全情投入綵排,與音樂團隊密鑼緊鼓地準備,他笑言進度良好,強調今次跟以往幾次演出略有不同,打從故事、歌曲旋律到歌詞都能觸動他的神經,綵排時常因情緒波動而難以控制。

Juno又感概表示:「演唱會的影像設計別出心裁,尤其是與林嘉欣的幾場對手戲,文字之外的情感最讓我動容。有一場她哭的畫面,連鏡頭外的我也忍不住落淚。」

為完美呈現故事,Juno不僅為新角色融入劇情,同時又要進行密集式綵排,笑言:「休息時間越來越少,但就快開騷了,我諗忙完才好好休息吧!」

▲ 麥浚龍將於本月21日於香港亞洲博覽館Arena隆重舉行演唱會!

麥浚龍|嘉賓陣容有Marf、AK

演唱會的嘉賓陣容相當矚目! Juno終於肯透露部分名單,「除了林嘉欣,陳漢娜(Hanna)將飾演女兒董浦,還有邱彥筒(Marf)、江熚生(AK)、Novel Fergus等加入……最令人期待的是一位大家非常熟悉的神秘嘉賓,身分暫時保密,要賣個關子!」

