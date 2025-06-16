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校園動態︱平機會嘉許青年大使　推動平等共融與反性騷擾

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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平機會舉行青年大使計劃嘉許禮，向數十位在過去半年參與計劃的大專學生頒發證書。（平機會圖片）

【平機會/反性騷擾】平等機會委員會（平機會）日前舉行「平等機會青年大使計劃2024/25」嘉許典禮，向數十位青年大使頒發證書，表揚他們在參與計劃所展現的努力與熱誠。今年計劃聚焦反性騷擾，鼓勵大專生勇於發聲，共建安全、互相尊重的校園環境。這屆青年大使創下多項新紀錄，涵蓋院校範圍更廣，申請人數及錄取名額皆達歷史新高。

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平機會於2022/23學年推出「平等機會青年大使計劃」，至今收到近200個申請，大會最終甄選50名、來自14間院校的大專生成為今屆青年大使，無論參與院校數目、申請人數及錄取青年大使的數目均創新高。

平機會主席林美秀在嘉許禮致辭時表示，青年大使作為社會未來的主人翁，除需要建立正面和正確的價值觀，亦需要學懂尊重別人的界線，「今年把反性騷擾作為計劃其中一個重點，希望大專生學會挺身而出，對性騷擾或不當行為說『不』，一同協力構建零騷擾校園。」

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反性騷擾︱青年大使參與多個體驗活動

過去半年，平等機會青年大使參與多個體驗式學習活動，包括與殘疾健兒一起進行體育活動，學習成為視障和聽障人士的領跑員；參觀企業了解在職場實施平等、多元和共融政策的好處；參加社區多元文化之旅，透過參觀宗教建築物和社區著名地標，體驗本地和少數族裔的文化特色；還有親身體驗輪椅使用者及照顧者，在日常生活遇到的挑戰，了解無障礙環境的重要性。

為增加青年大使對反性騷擾的認識，平機會除為青年大使提供預防性騷擾的面授及網上培訓外，亦安排他們籌劃反性騷擾宣傳活動，於同儕間推廣互相尊重、安全、零騷擾的校園。青年大使分別以個人或小組形式，透過線上及線下推出反性騷擾宣傳活動，包括舉辦電影放映會、設置宣傳攤位、製作海報和小冊子、在社交平台發布帖文和短片等。

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