  • 29°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 女神配對計劃 DSE2025 關稅戰 小一入學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

自助餐優惠｜紅磡嘉里酒店自助餐1折優惠　$148歎牛排/咖喱海鮮煲/貓山皇榴槤

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 女神配對計劃 DSE2025 關稅戰 小一入學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

紅磡嘉里酒店自助餐1折優惠，人均低至$148。

【自助餐優惠/酒店Buffet/香港嘉里酒店】位於紅磡的香港嘉里酒店罕有推出自助餐1折優惠，人均只需$148！酒店由7月4日起推出「盛夏榴槤狂熱」自助餐，可品嚐貓山皇、蘇丹王等多款精選榴槤，以及一系列特色美食，各位榴槤控不要錯過，即睇詳情！

最新影片：

湊得輕鬆啲
視帝爸爸｜陳展鵬被6歲女兒1行為感動　單文柔甘願為家庭放棄事業：享受在家陪伴孩子

自助餐優惠｜嘉里酒店自助餐低至1折

香港嘉里酒店由即日起7月3日供應國際美饌自助晚餐，重點推介包括燒全隻法國小山羊、香草烤加拿大保濕豬鞍、帶骨牛排、蠔皇冬菇炆鴨掌及原條參巴烤魚等。

由7月4日起，酒店推出「盛夏榴槤狂熱」自助餐於晚市自助餐期間，首度將榴槤融入多國料理，重磅推出 「榴槤嚐味拼盤」尊享禮遇，凡惠顧自助晚餐之成人，即可免費品嚐精選頂級榴槤。

精選品種包括：

D197 貓山皇 – 口味濃郁、帶回甘果香
D24 蘇丹王 – 甜而不膩，呈奶油狀
D101 紅肉 – 味道清甜，綿密軟糯
D13 金包 – 果肉細膩，濃郁甜香沁人心脾
D175 紅蝦 – 肉質綿密，香濃馥郁，味道香濃回甘 D198 金鳳 – 果肉顏色較淡，甘美醇厚

（星期一至四可享3款是日精選榴槤；星期五至日則可享4款榴槤）

另外，自助餐亦提供多款以榴槤入饌的美食，包括泰式榴槤青芒蟹肉沙律、榴槤咖喱海鮮煲、慢烤肋條蘸上特調榴槤燒烤醬、榴槤炸鮮奶、榴槤酥餅、榴槤西米布甸、榴槤泡芙、榴槤焦糖燉蛋、榴槤法式布甸、椰汁糯米飯配榴槤醬等。

點擊圖片放大
+3
+2

自助餐優惠｜優惠及訂購詳情

預訂日期：2025年6月17日12:00至6月23日23:59
用餐日期：2025年6月18日至7月31日

【KKday 大促快閃搶 – 1折】 國際美饌/「盛夏榴槤狂熱」自助晚餐
用餐時間：18:00 – 21:30
優惠價：
星期一至四 $148/位（原價 $812/位）

（已包括原價加一服務費）

【KKday 大促快閃搶 – 買一送一，第3位1折】 國際美饌/「盛夏榴槤狂熱」自助晚餐
用餐時間：18:00 – 21:30
優惠價：
星期一至四 $1,035/3位，平均$345/位（原價 $2,436/3位）

（已包括原價加一服務費）

按此購買

【KKday 大促快閃搶 – 買一送一】 國際美饌/「盛夏榴槤狂熱」自助晚餐
用餐時間：18:00 – 21:30
優惠：
星期一至四 HK$886/2位，平均$443/位（原價 $1,624/2位）
星期五至日、公眾假期及前夕 $1,006/位，平均$503/位（原價 $1,844/2位）

【KKday 大促快閃搶 – 1折】國際美饌自助午餐
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
星期一至五 $90/位（原價 $493/位）

（已包括原價加一服務費）

按此購買

【KKday 大促快閃搶 – 買一送一，第3位1折】 國際美饌自助午餐
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
星期一至五 $630/3位，平均$210/位（原價 $1,479/3位）

（已包括原價加一服務費）

按此購買

【KKday 大促快閃搶 – 買一送一】國際美饌自助午餐
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
星期一至五 $538/2位，平均$269/位（原價 $986/2位）
星期六至日、公眾假期及前夕 $754/2位，平均$377/位（原價 $1,382/2位）

（已包括原價加一服務費）

按此購買

更多自助餐優惠：

自助餐優惠︱金茂深圳JW萬豪酒店限時突發優惠　$20任食刺身/壽司/扒/港式點心小食

自助餐優惠｜海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一　$299起歎龍蝦/麵包蟹/蟹腳/燒牛肉

自助餐優惠｜灣仔六國酒店自助餐限時48折　$499起歎鮑魚鴨掌/波士頓龍蝦/鴨肝

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

麥當勞優惠｜麥當勞一連7日優惠賺2X積分　$10九件麥樂雞+$25板燒雞腿飽+$10兩件蘋果批
10:00 2025/06/14
麥當勞優惠｜麥當勞一連7日優惠賺2X積分　$10九件麥樂雞+$25板燒雞腿飽+$10兩件蘋果批
一田超市｜一田沙田旗艦店全面升級　13大米芝蓮+受賞級食店+限時優惠一覽
09:00 2025/06/14
一田超市｜一田沙田旗艦店全面升級　13大米芝蓮+受賞級食店+限時優惠一覽
惠康優惠｜惠康$5起入手零農藥蔬菜　「叮咚買菜」農場每日新鮮直送12款任揀
07:35 2025/06/14
惠康優惠｜惠康$5起入手零農藥蔬菜　「叮咚買菜」農場每日新鮮直送12款任揀
U士多優惠｜U士多6月全線限時劈價！　可口可樂$3一罐+日韓零食$5起【附必買推介】
12:00 2025/06/14
U士多優惠｜U士多6月全線限時劈價！　可口可樂$3一罐+日韓零食$5起【附必買推介】
結業潮｜旺角日式火鍋店「八幡屋涮涮鍋」6.27結業　推$268終極6小時放題優惠
12:23 2025/06/13
結業潮｜旺角日式火鍋店「八幡屋涮涮鍋」6.27結業　推$268終極6小時放題優惠
大家樂優惠｜大家樂一連2個月派現金劵總值$36　每星期入PayMe簡單1步即領取！
08:30 2025/06/12
大家樂優惠｜大家樂一連2個月派現金劵總值$36　每星期入PayMe簡單1步即領取！

你可能感興趣

麥當勞優惠｜麥當勞一連7日優惠賺2X積分　$10九件麥樂雞+$25板燒雞腿飽+$10兩件蘋果批
10:00 2025/06/14
麥當勞優惠｜麥當勞一連7日優惠賺2X積分　$10九件麥樂雞+$25板燒雞腿飽+$10兩件蘋果批
一田超市｜一田沙田旗艦店全面升級　13大米芝蓮+受賞級食店+限時優惠一覽
09:00 2025/06/14
一田超市｜一田沙田旗艦店全面升級　13大米芝蓮+受賞級食店+限時優惠一覽
惠康優惠｜惠康$5起入手零農藥蔬菜　「叮咚買菜」農場每日新鮮直送12款任揀
07:35 2025/06/14
惠康優惠｜惠康$5起入手零農藥蔬菜　「叮咚買菜」農場每日新鮮直送12款任揀
自助餐 酒店 著數優惠

最高瀏覽

女神配對計劃︱羅毓儀一級榮譽畢業棄當MT入娛圈　Yuki被林俊其表白感動哽咽：你好了解我
女神配對計劃︱羅毓儀一級榮譽畢業棄當MT入娛圈　Yuki被林俊其表白感動哽咽：你好了解我
方力申｜方力申宣布造人成功將當爸爸　中醫揭最佳行房時間　1個因素更易受孕
方力申｜方力申宣布造人成功將當爸爸　中醫揭最佳行房時間　1個因素更易受孕
急症室最長等候時間（06月16日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月16日 時間16:05）
網絡熱話｜富商涉詐騙逾900萬柬埔寨機場被捕　港網紅女兒稱父「遭綁架」發文求助
網絡熱話｜富商涉詐騙逾900萬柬埔寨機場被捕　港網紅女兒稱父「遭綁架」發文求助
郭富城方媛三胎｜59歲郭富城再做爸爸　方媛佗第三胎豪宅養胎細節曝光
郭富城方媛三胎｜59歲郭富城再做爸爸　方媛佗第三胎豪宅養胎細節曝光