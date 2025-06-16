自助餐優惠｜紅磡嘉里酒店自助餐1折優惠　$148歎牛排/咖喱海鮮煲/貓山皇榴槤

【自助餐優惠/酒店Buffet/香港嘉里酒店】位於紅磡的香港嘉里酒店罕有推出自助餐1折優惠，人均只需$148！酒店由7月4日起推出「盛夏榴槤狂熱」自助餐，可品嚐貓山皇、蘇丹王等多款精選榴槤，以及一系列特色美食，各位榴槤控不要錯過，即睇詳情！

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自助餐優惠｜嘉里酒店自助餐低至1折

香港嘉里酒店由即日起7月3日供應國際美饌自助晚餐，重點推介包括燒全隻法國小山羊、香草烤加拿大保濕豬鞍、帶骨牛排、蠔皇冬菇炆鴨掌及原條參巴烤魚等。

由7月4日起，酒店推出「盛夏榴槤狂熱」自助餐於晚市自助餐期間，首度將榴槤融入多國料理，重磅推出 「榴槤嚐味拼盤」尊享禮遇，凡惠顧自助晚餐之成人，即可免費品嚐精選頂級榴槤。

精選品種包括：

D197 貓山皇 – 口味濃郁、帶回甘果香

D24 蘇丹王 – 甜而不膩，呈奶油狀

D101 紅肉 – 味道清甜，綿密軟糯

D13 金包 – 果肉細膩，濃郁甜香沁人心脾

D175 紅蝦 – 肉質綿密，香濃馥郁，味道香濃回甘 D198 金鳳 – 果肉顏色較淡，甘美醇厚

（星期一至四可享3款是日精選榴槤；星期五至日則可享4款榴槤）

另外，自助餐亦提供多款以榴槤入饌的美食，包括泰式榴槤青芒蟹肉沙律、榴槤咖喱海鮮煲、慢烤肋條蘸上特調榴槤燒烤醬、榴槤炸鮮奶、榴槤酥餅、榴槤西米布甸、榴槤泡芙、榴槤焦糖燉蛋、榴槤法式布甸、椰汁糯米飯配榴槤醬等。

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自助餐優惠｜優惠及訂購詳情

預訂日期：2025年6月17日12:00至6月23日23:59

用餐日期：2025年6月18日至7月31日

【KKday 大促快閃搶 – 1折】 國際美饌/「盛夏榴槤狂熱」自助晚餐

用餐時間：18:00 – 21:30

優惠價：

星期一至四 $148/位（原價 $812/位）

（已包括原價加一服務費）

【KKday 大促快閃搶 – 買一送一，第3位1折】 國際美饌/「盛夏榴槤狂熱」自助晚餐

用餐時間：18:00 – 21:30

優惠價：

星期一至四 $1,035/3位，平均$345/位（原價 $2,436/3位）

（已包括原價加一服務費）

按此購買

【KKday 大促快閃搶 – 買一送一】 國際美饌/「盛夏榴槤狂熱」自助晚餐

用餐時間：18:00 – 21:30

優惠：

星期一至四 HK$886/2位，平均$443/位（原價 $1,624/2位）

星期五至日、公眾假期及前夕 $1,006/位，平均$503/位（原價 $1,844/2位）

【KKday 大促快閃搶 – 1折】國際美饌自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

星期一至五 $90/位（原價 $493/位）

（已包括原價加一服務費）

按此購買

【KKday 大促快閃搶 – 買一送一，第3位1折】 國際美饌自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

星期一至五 $630/3位，平均$210/位（原價 $1,479/3位）

（已包括原價加一服務費）

按此購買

【KKday 大促快閃搶 – 買一送一】國際美饌自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

星期一至五 $538/2位，平均$269/位（原價 $986/2位）

星期六至日、公眾假期及前夕 $754/2位，平均$377/位（原價 $1,382/2位）

（已包括原價加一服務費）

按此購買

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